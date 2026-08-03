Gorzki wywiad Ryszarda Terleckiego. "To wszystko jest bardzo przykre"

Ryszard Terlecki podjął decyzję, która zaskoczyła wielu obserwatorów sceny politycznej. Wieloletni szef klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz wierny druh Jarosława Kaczyńskiego zmienił barwy klubowe. Teraz buduje nową siłę pod szyldem Rozwój Plus i bez ogródek opowiada o kulisach rozstania z dotychczasowym środowiskiem.

"Cała ta sprawa jest po prostu przykra"

W rozmowie z "Wprost" polityk wyznaje trudne emocje. Terlecki otwarcie mówi, że cały swój dorobek polityczny zawdzięcza prezesowi PiS. Wszystko zawdzięczam Jarosławowi. To wszystko jest bardzo przykre - mówi. Wybór nowej drogi wywołał u niego spory ból, ale dotychczasowy stan rzeczy uważał za niemożliwy do utrzymania. Gdybyśmy nic nie zrobili, skończylibyśmy jako trzecia Konfederacja – wyjaśnia były wicemarszałek Sejmu. Polityk mocno wierzy, że dawni koledzy z Prawa i Sprawiedliwości wkrótce przejrzą na oczy, zrozumieją sytuację i dołączą do nowego projektu.

Kolejne transfery w drodze? Symboliczne miejsce na grilla

Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości może się szybko pogłębiać. Terlecki zdradził, że tuż przed wywiadem rozmawiał w sejmowych kuluarach z kolejnym posłem PiS, który wkrótce zasili szeregi Rozwoju Plus. Nowa formacja dba o wyrazistą symbolikę. Swoje spotkanie przy grillu zorganizowała w Teatrze Mała Warszawa – dokładnie tam, gdzie rok temu Karol Nawrocki świętował sukces po drugiej turze wyborów prezydenckich. Członkowie Rozwoju Plus liczą na to, że powtórzą ten spektakularny wynik.

Ambitne cele sondażowe. "Może przeskoczymy PiS?"

Dotychczasowe badania dają nowej formacji nieco ponad 6 procent poparcia. Terlecki uspokaja jednak i zauważa, że ankieterzy przeprowadzali te sondaże, zanim politycy oficjalnie zarejestrowali swój klub parlamentarny. Były szef klubu PiS patrzy w przyszłość z dużym optymizmem i stawia przed swoją grupą bardzo ambitne wyzwania. Pytany o realne możliwości Rozwoju Plus, odpowiada z uśmiechem, że celuje nawet w 15 procent i nie wyklucza, że nowa formacja z czasem przegoni w notowaniach Prawo i Sprawiedliwość.