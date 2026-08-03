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Gorzki wywiad Ryszarda Terleckiego. "To wszystko jest bardzo przykre"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 10:04
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Ryszard Terlecki
Ryszard Terlecki/PAP
Ryszard Terlecki wywołuje polityczne trzęsienie ziemi na polskiej prawicy. Były wicemarszałek Sejmu i przez lata jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego oficjalnie przeszedł do nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. W gorzkiej rozmowie z tygodnikiem "Wprost" polityk przyznaje, że odejście od prezesa PiS kosztowało go sporo emocji, ale brak zmian uważał za polityczne samobójstwo. Jak Terlecki ocenia szanse nowej formacji, ile procent zamierza zdobyć w sondażach i dlaczego zapowiada kolejne transfery z Prawa i Sprawiedliwości?

Ryszard Terlecki podjął decyzję, która zaskoczyła wielu obserwatorów sceny politycznej. Wieloletni szef klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz wierny druh Jarosława Kaczyńskiego zmienił barwy klubowe. Teraz buduje nową siłę pod szyldem Rozwój Plus i bez ogródek opowiada o kulisach rozstania z dotychczasowym środowiskiem.

"Cała ta sprawa jest po prostu przykra"

W rozmowie z "Wprost" polityk wyznaje trudne emocje. Terlecki otwarcie mówi, że cały swój dorobek polityczny zawdzięcza prezesowi PiS. Wszystko zawdzięczam Jarosławowi. To wszystko jest bardzo przykre - mówi. Wybór nowej drogi wywołał u niego spory ból, ale dotychczasowy stan rzeczy uważał za niemożliwy do utrzymania. Gdybyśmy nic nie zrobili, skończylibyśmy jako trzecia Konfederacjawyjaśnia były wicemarszałek Sejmu. Polityk mocno wierzy, że dawni koledzy z Prawa i Sprawiedliwości wkrótce przejrzą na oczy, zrozumieją sytuację i dołączą do nowego projektu.

Kolejne transfery w drodze? Symboliczne miejsce na grilla

Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości może się szybko pogłębiać. Terlecki zdradził, że tuż przed wywiadem rozmawiał w sejmowych kuluarach z kolejnym posłem PiS, który wkrótce zasili szeregi Rozwoju Plus. Nowa formacja dba o wyrazistą symbolikę. Swoje spotkanie przy grillu zorganizowała w Teatrze Mała Warszawa – dokładnie tam, gdzie rok temu Karol Nawrocki świętował sukces po drugiej turze wyborów prezydenckich. Członkowie Rozwoju Plus liczą na to, że powtórzą ten spektakularny wynik.

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Ambitne cele sondażowe. "Może przeskoczymy PiS?"

Dotychczasowe badania dają nowej formacji nieco ponad 6 procent poparcia. Terlecki uspokaja jednak i zauważa, że ankieterzy przeprowadzali te sondaże, zanim politycy oficjalnie zarejestrowali swój klub parlamentarny. Były szef klubu PiS patrzy w przyszłość z dużym optymizmem i stawia przed swoją grupą bardzo ambitne wyzwania. Pytany o realne możliwości Rozwoju Plus, odpowiada z uśmiechem, że celuje nawet w 15 procent i nie wyklucza, że nowa formacja z czasem przegoni w notowaniach Prawo i Sprawiedliwość.

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Źródło Wprost
Tematy: Jarosław KaczyńskiPiSRyszard TerleckiRozwój plus
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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