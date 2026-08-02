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Rosjanie szykują groźną prowokację. Jest ostrzeżenie z Polski

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:44
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dron, wojsko, Ukraina
Rosjanie szykują groźną prowokację. Jest ostrzeżenie z Polski/Shutterstock
Rosja najpewniej zaczęła wykorzystywać przejęte ukraińskie drony do prowokacyjnych ataków, o których uprzedzano wcześniej w Polsce – powiadomił ukraiński portal wojskowy Militarny.

Rosja może wykorzystać przejęte ukraińskie drony do ataków na Polskę

"Rosja, najprawdopodobniej, zaczęła stosować przejęte ukraińskie drony dalekiego zasięgu do prowokacji, o możliwości których uprzedzano wcześniej w Polsce” – napisał portal.

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Militarny powołał się na zdjęcia, wykonane przez ukraiński dron przechwytujący, które opublikował doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Serhij Beskrestnow o pseudonimie Flash.

Rosja szykuje prowokacje

Mogę wam z pewnością powiedzieć, że (rosyjski) przeciwnik zbiera nasze ocalałe bezzałogowce, naprawia je i przygotowuje do przyszłych prowokacji – napisał Flash na Facebooku.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył 21 lipca, że Federacja Rosyjska przechwyciła ukraińskie drony i może ich użyć jako elementu prowokacyjnego.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaPolskawojna
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Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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