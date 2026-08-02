Dziennik.pl logo

Brutalny atak we Wrocławiu. 18-latek z Ukrainy kilkukrotnie ugodził nożem 30-latkę

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 11:37
Ten tekst przeczytasz w 0 minut
Policja pokazała film z zatrzymana 24-latka z Żor
Atak we Wrocławiu. 30-latka w stanie krytycznym/shutterstock
Nocny atak nożownika przy ulicy Gagarina we Wrocławiu. 18-letni obywatel Ukrainy zadał 30-letniej kobiecie kilka ciosów nożem i rzucił się do ucieczki. Ciężko ranna poszkodowana trafiła do szpitala w stanie krytycznym, a podejrzany został szybko ujęty przez funkcjonariuszy.

Atak we Wrocławiu. 30-latka w stanie krytycznym

18-latek zaatakował 30-letnią kobietę na ulicy Gagarina we Wrocławiu - powiadomiła Interia. Mężczyzna pochodzi z Ukrainy. Poszkodowana trafiła do szpitala w stanie krytycznym, Sprawca został ujęty przez policję.

Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik zatrzymany
Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik zatrzymany

W nocy napastnik miał ugodzić kilka razy kobietę nożem przy wejściu na klatkę schodową, po czym uciekł.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Interia
Tematy: Wrocławpolicjaatak
Powiązane
dron, wojsko, Ukraina
Atak na port w Rostowie nad Donem w Rosji. Działalność ograniczona do minimum
Kijów
Nocny atak Rosji na Kijów. Dziewięć osób zabitych, wielu rannych
Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Śledzę to z niepokojem". Poruszający apel papieża o kryzysie w Ceucie »
Zobacz
|
Quiz. Niedzielna ortografia. Trudne słowa rozpoczynające się na samogłoski. 7/8 i zgarniasz tytuł eksperta
Quiz. Niedzielna ortografia. Trudne słowa rozpoczynające się na samogłoski. 7/8 i zgarniasz tytuł eksperta
Rafał Brzozowski
Rafał Brzozowski bierze ślub. Kim jest wybranka jego serca?
"Pompeje: Podróż w czasie z Tomem Hiddlestonem"
Wybitne osiągniecie telewizji. Dziś finałowy odcinek serialu
Tankowanie paliwa do samochodu
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 4 sierpnia tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica
Nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał datę, za brak słony mandat
PILNE
Poważny wypadek we Wrocławiu. Tramwaj zderzył się z busem. Są ranni
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj