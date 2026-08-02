Atak we Wrocławiu. 30-latka w stanie krytycznym
18-latek zaatakował 30-letnią kobietę na ulicy Gagarina we Wrocławiu - powiadomiła Interia. Mężczyzna pochodzi z Ukrainy. Poszkodowana trafiła do szpitala w stanie krytycznym, Sprawca został ujęty przez policję.
W nocy napastnik miał ugodzić kilka razy kobietę nożem przy wejściu na klatkę schodową, po czym uciekł.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.