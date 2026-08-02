Atak we Wrocławiu. 30-latka w stanie krytycznym

18-latek zaatakował 30-letnią kobietę na ulicy Gagarina we Wrocławiu - powiadomiła Interia. Mężczyzna pochodzi z Ukrainy. Poszkodowana trafiła do szpitala w stanie krytycznym, Sprawca został ujęty przez policję.

W nocy napastnik miał ugodzić kilka razy kobietę nożem przy wejściu na klatkę schodową, po czym uciekł.