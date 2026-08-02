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Tragedia w Tatrach Wysokich. Nie żyje 37-letni polski wspinacz

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:41
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Tatry Wysokie, turystyka,
Tragedia w Tatrach Wysokich. Nie żyje 37-letni polski wspinacz/ShutterStock
W Tatrach Wysokich w sobotę po południu zginął 37-letni polski wspinacz. Do tragicznego zdarzenia doszło w rejonie Skrajnej Rzeżuchowej Turni – poinformowała słowacka Górska Służba Ratownicza (HZS).

Polski wspinacz zginął w Tatrach Wysokich

Centrum operacyjne HZS otrzymało wiadomość telefoniczną o upadku wspinacza w rejonie Skrajnej Rzeżuchowej Turni, z popularnej taterniczej trasy „Droga przez książkę”. Kobieta, która przekazała informację, nie miała z taternikiem żadnego kontaktu.

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Śmigłwoiec ratowniczy wysłany na miejsce

O wsparcie poproszono załogę śmigłowca ratowniczego z Popradu, który na pokład zabrał ratownika górskiego i z lekarzem poleciał na miejsce zdarzenia. "W tym czasie zgłaszającej udało się dotrzeć do mężczyzny i zgodnie z telefonicznymi instrukcjami rozpoczęła akcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej” - poinformowała HZS. Ze schroniska przy Zielonym Stawie na miejsce zdarzenia wyruszył również pracownik schroniska z defibrylatorem AED.

"Niestety, pomimo wysiłków wszystkich zaangażowanych osób, lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon 37-letniego polskiego alpinisty” - poinformowali ratownicy.

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Źródło PAP
Tematy: Tatryalpinista
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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