Smiertelne potrącenie pieszego na przejściu

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach (Podlaskie) wydała w środę za mężczyzną list gończy, po tym jak kilka dni wcześniej potrącił przechodzącego przez oznakowane przejście 31-letniego pieszego i uciekł z miejsca zdarzenia.

Podlaska policja poinformowała, że do zatrzymania mężczyzny doszło ok. 3 rano w niedzielę w Kołbaskowie, na polsko-niemieckiej granicy.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel poinformował, że decyzją sądu mężczyzna trafi na 14 dni do aresztu w Suwałkach. Zostaną mu także przedstawione zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca wypadku.

Do tragicznego zdarzenia doszło tydzień temu, w nocy z soboty na niedzielę. Z ustaleń prokuratury wynika, że samochód osobowy koloru czarnego marki Mercedes potrącił przechodzącego przez oznakowane przejście 31-letniego pieszego. Do zdarzenia doszło na ul. Kościuszki w centrum miasta.

Uciekł z miejsca wypadku

Prokuratura poinformowała, że kierujący samochodem nie zatrzymał się i uciekł z miejsca wypadku. Pieszy w wyniku obrażeń poniósł śmierć na miejscu.

Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, ale w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia kara może być wyższa - do 20 lat więzienia.