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Śmiertelnie potrącił 31-latka na przejściu i uciekł. Podejrzany w rękach policji

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:07
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areszt aresztowanie
Śmiertelnie potrącił 31-latka na przejściu i uciekł. Podejrzany w rękach policji/Shutterstock
Policja zatrzymała w niedzielę nad ranem na przejściu granicznym w Kołbaskowie (zachodniopomorskie) 30-latka ściganego listem gończym, podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął młody mężczyzna. Zatrzymany trafi do aresztu w Suwałkach, gdzie doszło do zdarzenia.

Smiertelne potrącenie pieszego na przejściu

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach (Podlaskie) wydała w środę za mężczyzną list gończy, po tym jak kilka dni wcześniej potrącił przechodzącego przez oznakowane przejście 31-letniego pieszego i uciekł z miejsca zdarzenia.

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Podlaska policja poinformowała, że do zatrzymania mężczyzny doszło ok. 3 rano w niedzielę w Kołbaskowie, na polsko-niemieckiej granicy.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel poinformował, że decyzją sądu mężczyzna trafi na 14 dni do aresztu w Suwałkach. Zostaną mu także przedstawione zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca wypadku.

Do tragicznego zdarzenia doszło tydzień temu, w nocy z soboty na niedzielę. Z ustaleń prokuratury wynika, że samochód osobowy koloru czarnego marki Mercedes potrącił przechodzącego przez oznakowane przejście 31-letniego pieszego. Do zdarzenia doszło na ul. Kościuszki w centrum miasta.

Uciekł z miejsca wypadku

Prokuratura poinformowała, że kierujący samochodem nie zatrzymał się i uciekł z miejsca wypadku. Pieszy w wyniku obrażeń poniósł śmierć na miejscu.

Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, ale w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia kara może być wyższa - do 20 lat więzienia.

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Źródło PAP
Tematy: policjalist gończypieszypotrącenie
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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