Smiertelne potrącenie pieszego na przejściu
Prokuratura Rejonowa w Suwałkach (Podlaskie) wydała w środę za mężczyzną list gończy, po tym jak kilka dni wcześniej potrącił przechodzącego przez oznakowane przejście 31-letniego pieszego i uciekł z miejsca zdarzenia.
Podlaska policja poinformowała, że do zatrzymania mężczyzny doszło ok. 3 rano w niedzielę w Kołbaskowie, na polsko-niemieckiej granicy.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel poinformował, że decyzją sądu mężczyzna trafi na 14 dni do aresztu w Suwałkach. Zostaną mu także przedstawione zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca wypadku.
Do tragicznego zdarzenia doszło tydzień temu, w nocy z soboty na niedzielę. Z ustaleń prokuratury wynika, że samochód osobowy koloru czarnego marki Mercedes potrącił przechodzącego przez oznakowane przejście 31-letniego pieszego. Do zdarzenia doszło na ul. Kościuszki w centrum miasta.
Uciekł z miejsca wypadku
Prokuratura poinformowała, że kierujący samochodem nie zatrzymał się i uciekł z miejsca wypadku. Pieszy w wyniku obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, ale w przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia kara może być wyższa - do 20 lat więzienia.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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