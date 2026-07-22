Stanął w obronie obcokrajowców i został pobity w tramwaju. Policja zatrzymała napastników z Poznania

Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie w poznańskim tramwaju linii nr 16. Dwóch mężczyzn zaczęło zaczepiać i znieważać współpasażerów ze względu na ich narodowość. Okupujący pojazd napastnicy uderzali w obywateli Indii.

Sytuacja skłoniła do reakcji 67-letniego pasażera, który głośno upomniał agresorów. Szybko doszło do wymiany zdań, która przerodziła się w szarpaninę. Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został brutalnie zaatakowany – sprawcy kilkukrotnie uderzyli go pięściami oraz kolanem w twarz na przystanku tramwajowym. Poszkodowany doznał lekkich obrażeń ciała, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Reakcja policji

Warto wyjaśnić nieścisłości, które początkowo pojawiały się w mediach. Zgodnie z pierwotnymi zeznaniami poszkodowanego, ofiarą agresji miał być nastoletni obywatel Ukrainy. Prokuratura dokładnie przeanalizowała jednak zapisy z monitoringu miejskiego.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał w środę, że nagrania nie potwierdzają wersji o ukraińskim chłopcu – na filmach wyraźnie widać, że napastnicy atakowali obywateli Indii.

Poznańscy policjanci błyskawicznie namierzyli podejrzanych. We wtorek funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 38 i 41 lat, którzy mają na koncie bogate kartoteki kryminalne (m.in. przestępstwa narkotykowe).

Zarzuty dla sprawców

W środę zatrzymani usłyszeli poważne zarzuty. Prokuratura zakwalifikowała pobicie 67-latka jako czyn o charakterze chuligańskim. Mężczyźni odpowiedzą również za znieważanie pasażerów ze względu na ich narodowość, a jeden z nich dodatkowo za naruszenie nietykalności cielesnej obywatela Indii.

Podczas przesłuchania podejrzani opisali przebieg zajścia, a jeden z nich wyraził skruchę i przeprosił za swoje zachowanie. Śledczy zastosowali wobec nich dozór policyjny, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym oraz nakaz wpłaty po tysiącu złotych poręczenia majątkowego. Za popełnione czyny grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.