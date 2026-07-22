Dziennik Gazeta Prawana logo

Stanął w obronie obcokrajowców i został pobity w tramwaju. Policja zatrzymała napastników z Poznania

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 18:15
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zarzuty za pobicie pasażera, który stanął w obronie obcokrajowców
Zarzuty za pobicie pasażera, który stanął w obronie obcokrajowców/policja.pl
Ksenofobiczny incydent w Poznaniu zakończył się zatrzymaniem dwóch mężczyzn. Agresorzy znieważali w tramwaju obywateli Indii, a gdy 67-letni pasażer stanął w ich obronie, dotkliwie go pobili. Sprawcom grozi teraz do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w piątkowe popołudnie w poznańskim tramwaju linii nr 16. Dwóch mężczyzn zaczęło zaczepiać i znieważać współpasażerów ze względu na ich narodowość. Okupujący pojazd napastnicy uderzali w obywateli Indii.

Sytuacja skłoniła do reakcji 67-letniego pasażera, który głośno upomniał agresorów. Szybko doszło do wymiany zdań, która przerodziła się w szarpaninę. Starszy mężczyzna najpierw odepchnął napastnika, po czym został brutalnie zaatakowany – sprawcy kilkukrotnie uderzyli go pięściami oraz kolanem w twarz na przystanku tramwajowym. Poszkodowany doznał lekkich obrażeń ciała, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Reakcja policji

Warto wyjaśnić nieścisłości, które początkowo pojawiały się w mediach. Zgodnie z pierwotnymi zeznaniami poszkodowanego, ofiarą agresji miał być nastoletni obywatel Ukrainy. Prokuratura dokładnie przeanalizowała jednak zapisy z monitoringu miejskiego.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał w środę, że nagrania nie potwierdzają wersji o ukraińskim chłopcu – na filmach wyraźnie widać, że napastnicy atakowali obywateli Indii.

Poznańscy policjanci błyskawicznie namierzyli podejrzanych. We wtorek funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 38 i 41 lat, którzy mają na koncie bogate kartoteki kryminalne (m.in. przestępstwa narkotykowe).

Pijani Ukraińcy w polskim autobusie? To kłamstwo. Eksperci demaskują rosyjską dezinformację
Pijani Ukraińcy w polskim autobusie? To kłamstwo. Eksperci demaskują rosyjską dezinformację

Zarzuty dla sprawców

W środę zatrzymani usłyszeli poważne zarzuty. Prokuratura zakwalifikowała pobicie 67-latka jako czyn o charakterze chuligańskim. Mężczyźni odpowiedzą również za znieważanie pasażerów ze względu na ich narodowość, a jeden z nich dodatkowo za naruszenie nietykalności cielesnej obywatela Indii.

Podczas przesłuchania podejrzani opisali przebieg zajścia, a jeden z nich wyraził skruchę i przeprosił za swoje zachowanie. Śledczy zastosowali wobec nich dozór policyjny, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym oraz nakaz wpłaty po tysiącu złotych poręczenia majątkowego. Za popełnione czyny grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Poznańzarzutytramwajpobicie
Powiązane
Włodzimierz Czarzasty
Decyzja marszałka Sejmu w sprawie pobitego Ukraińca. "Trzeba być człowiekiem"
Policjant
Brutalny atak w centrum Łodzi. Pobił Polaka, bo uznał go za Ukraińca
Skandal tuż po finale mistrzostw świata. Piłkarze pobili się na środku boiska
Skandal tuż po finale mistrzostw świata. Piłkarze pobili się na środku boiska
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSenat zdecydował. Znamy nazwisko nowego Rzecznika Praw Obywatelskich »
Zobacz
|
Świątek i Chwalińska przejdą testy genetyczne. Badanie ma ustalić płeć biologiczną
Świątek i Chwalińska przejdą testy genetyczne. Badanie ma ustalić płeć biologiczną
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Katarzyna Niemiec-Rudnicka
Prokurator bezwzględna po wyroku dla Łukasza Żaka. "Nie ma szans na resocjalizację"
Piasecki
Długo walczył o powrót do zdrowia. "Z występów chyba już nic nie będzie"
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 8/10 tylko dla orłów
Świeczka
Nie żyje gwiazda serialu "Ojciec Mateusz". Miała 85 lat
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj