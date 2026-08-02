Poważny wypadek we Wrocławiu
Jak podaje portal wroclaw.pl do wypadku dosżło na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brücknera we Wrocławiu. "Ze wstępnych informacji wynika, że trzy osoby są ranne, w tym jedna ciężko. W rejonie zdarzenia występują spore utrudnienia. Linie 8, 23, 24 oraz D, 111, 116 i 151 kursują objazdami" - podano.
Do wypadku doszło w niedzielę 2 sierpnia po godz. 11:00.
Tramwaj zderzył się z busem
Wedlug Centrum Zarządzania Kryzysowego w zdarzeniu brał udział tramwaj linii 8 oraz samochód (bus).
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.