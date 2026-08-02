Poważny wypadek we Wrocławiu

Jak podaje portal wroclaw.pl do wypadku dosżło na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brücknera we Wrocławiu. "Ze wstępnych informacji wynika, że trzy osoby są ranne, w tym jedna ciężko. W rejonie zdarzenia występują spore utrudnienia. Linie 8, 23, 24 oraz D, 111, 116 i 151 kursują objazdami" - podano.

Do wypadku doszło w niedzielę 2 sierpnia po godz. 11:00.

Tramwaj zderzył się z busem

Wedlug Centrum Zarządzania Kryzysowego w zdarzeniu brał udział tramwaj linii 8 oraz samochód (bus).