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Poważny wypadek we Wrocławiu. Tramwaj zderzył się z busem. Są ranni

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:24
[aktualizacja dzisiaj, 14:06]
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wypadek, policja
Poważny wypadek we Wrocławiu. Tramwaj zderzył się z busem. Są ranni/Shutterstock
We Wrocławiu doszło do powaznego wypadku. Na skrzyżowaniu Toruńskiej i Brucknera tramwaj zderzył się z busem. Są ranni, wtym jedna osoba ciężko.

Poważny wypadek we Wrocławiu

Jak podaje portal wroclaw.pl do wypadku dosżło na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brücknera we Wrocławiu. "Ze wstępnych informacji wynika, że trzy osoby są ranne, w tym jedna ciężko. W rejonie zdarzenia występują spore utrudnienia. Linie 8, 23, 24 oraz D, 111, 116 i 151 kursują objazdami" - podano.

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Do wypadku doszło w niedzielę 2 sierpnia po godz. 11:00.

Tramwaj zderzył się z busem

Wedlug Centrum Zarządzania Kryzysowego w zdarzeniu brał udział tramwaj linii 8 oraz samochód (bus).

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Wrocławwypadektramwajbus
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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