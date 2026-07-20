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Tragiczny wypadek w Paryżu. Auto z polską rejestracją śmiertelnie potrąciło kobietę

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:21
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Tragiczny wypadek w Paryżu
Tragiczny wypadek w Paryżu/Shutterstock
Media rozpisują się o wypadku, który wydarzył się w centrum Paryża. Kobieta zginęła w niedzielę przez samochód jadący z prędkością 100 km/godz. - podał dziennik „Le Figaro”. Dwie osoby jadące autem zatrzymano, jedna zbiegła. Dzienniki „Le Figaro” i „Le Parisien” podały, że auto było zarejestrowane w Polsce.

Portal RTL podał, że kierowca został zatrzymany razem z jednym z pasażerów, natomiast trzecia osoba nie została ujęta. Z kolei według "Le Parisien" i "Le Figaro" zatrzymano dwie osoby podejrzane i na razie nie zidentyfikowano kierowcy.

Ofiara wypadku przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych

"Le Figaro" podał, że ofiarą śmiertelną jest kobieta w wieku ok. 60 lat. Została potrącona przez auto, gdy była na przejściu dla pieszych. Powołując się na źródło zbliżone do śledztwa,

Samochód na polskich rejestracjach

"Le Parisien" podał, że kierowca jechał samochodem marki Audi zarejestrowanym w Polsce. Tę samą informację podał "Le Figaro". Dziennik ten podał także, że w aucie znaleziono środki odurzające.

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Dochodzenie ws. zabójstwa

Prokuratura poinformowała, że wszczęto dochodzenie w sprawie zabójstwa w ruchu drogowym przy okolicznościach obciążających: świadomym naruszeniu przepisów i ucieczce z miejsca zdarzenia. Nie podano żadnych informacji na temat tożsamości zatrzymanych.

Polskie tablice rejestracyjne popularne we Francji

W 2024 roku w Grenoble zginął pracownik urzędu miejskiego, który próbował zatrzymać sprawcę wypadku drogowego; wówczas sprawca ten poruszał się autem z polską tablicą rejestracyjną. Media francuskie podawały wtedy, że z powodu konkurencyjnych w Polsce cen wynajmu samochodów chętnie korzystają z nich amatorzy szybkich aut, a także ci francuscy kierowcy, którzy chcą uniknąć w swoim kraju punktów karnych.

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Źródło PAP
Tematy: FrancjawypadekParyż
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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