Aleksandra Kwaśniewska się wygadała. To przeraża jej ojca. "Dzieło szatana"

Aleksandra Kwaśniewska udzieliła wywiadu Dorocie Szelągowskiej w podcaście "Czułe słówka" Doroty Szelągowskiej. Rozmowa dotyczyła nie tylko samej Aleksandry Kwaśniewskiej. Panie rozmawiały także o Jolancie i Aleksandrze Kwaśniewskich.

Aleksandra Kwaśniewska w mediach z rodzicami

Aleksandra Kwaśniewska raz na jakiś czas opowiada trochę o swoim życiu rodzinnym. Tak stało się podczas rozmowy z Dorotą Szelągowską. Wspominała m.in. dorastanie w Pałacu Prezydenckim. Wiadomo, że Aleksandrę Kwaśniewską łączą z rodzicami bardzo silne więzi. Co więcej, razem z mamą, Jolantą Kwaśniewską prowadziła program w telewizji, a z ojcem - Aleksandrem Kwaśniewskim - podcast pt. "Co powie tata". W maju bieżącego roku Aleksander Kwaśniewski i jego córka po raz pierwszy zaprezentowali się razem na scenie w trakcie wydarzenia Impact'26.

Aleksander Kwaśniewski i "dzieło szatana"

Podczas rozmowy z Dorotą Szelągowską Aleksandra Kwaśniewska zdradziła pewną tajemnicę swojego taty. "Patrzę na moich rodziców, oni też w jakimś tam stopniu nadążają, ale przecież nie śmigają tam tak, jak my. Mojego tatę to przeraża. Te wszystkie social media dla niego to jest w ogóle jakieś dzieło szatana" - powiedziała Aleksandra Kwaśniewska.

Kiedy Aleksander Kwaśniewski był prezydentem RP?

Aleksander Kwaśniewski był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej przez dwie kadencje, w latach 1995–2005. Urząd objął 23 grudnia 1995 roku, a po wygranych wyborach w 2000 roku został zaprzysiężony na drugą kadencję, którą zakończył 23 grudnia 2005 roku.