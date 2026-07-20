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Aleksandra Kwaśniewska się wygadała. To przeraża jej ojca. "Dzieło szatana"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:58
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Aleksander Kwaśniewski, Aleksandra Kwaśniewska
Aleksandra Kwaśniewska zdradza tajemnice ojca/AKPA
W najnowszym wywiadzie Aleksandra Kwaśniewska opowiadała m.in. o swoim ojcu, byłym prezydencie RP Aleksandrze Kwaśniewskim. Zdradziła, co bardzo niepokoi jej ojca.

Aleksandra Kwaśniewska udzieliła wywiadu Dorocie Szelągowskiej w podcaście "Czułe słówka" Doroty Szelągowskiej. Rozmowa dotyczyła nie tylko samej Aleksandry Kwaśniewskiej. Panie rozmawiały także o Jolancie i Aleksandrze Kwaśniewskich.

Aleksandra Kwaśniewska w mediach z rodzicami

Aleksandra Kwaśniewska raz na jakiś czas opowiada trochę o swoim życiu rodzinnym. Tak stało się podczas rozmowy z Dorotą Szelągowską. Wspominała m.in. dorastanie w Pałacu Prezydenckim. Wiadomo, że Aleksandrę Kwaśniewską łączą z rodzicami bardzo silne więzi. Co więcej, razem z mamą, Jolantą Kwaśniewską prowadziła program w telewizji, a z ojcem - Aleksandrem Kwaśniewskim - podcast pt. "Co powie tata". W maju bieżącego roku Aleksander Kwaśniewski i jego córka po raz pierwszy zaprezentowali się razem na scenie w trakcie wydarzenia Impact'26.

Aleksander Kwaśniewski i "dzieło szatana"

Podczas rozmowy z Dorotą Szelągowską Aleksandra Kwaśniewska zdradziła pewną tajemnicę swojego taty. "Patrzę na moich rodziców, oni też w jakimś tam stopniu nadążają, ale przecież nie śmigają tam tak, jak my. Mojego tatę to przeraża. Te wszystkie social media dla niego to jest w ogóle jakieś dzieło szatana" - powiedziała Aleksandra Kwaśniewska.

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Kiedy Aleksander Kwaśniewski był prezydentem RP?

Aleksander Kwaśniewski był prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej przez dwie kadencje, w latach 1995–2005. Urząd objął 23 grudnia 1995 roku, a po wygranych wyborach w 2000 roku został zaprzysiężony na drugą kadencję, którą zakończył 23 grudnia 2005 roku.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prezydentAleksander KwaśniewskiAleksandra Kwaśniewska
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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