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Kultowy McDonald’s został zamknięty. Wiadomo, co dalej z restauracją

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
51 minut temu
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Krakow,,Malopolska,,Poland,-,February,2022:,Mcdonald's,Restaurant,In,An
Kultowy McDonald’s został zamknięty. Wiadomo, co dalej z restauracją/Shutterstock
Restauracje sieci McDonald’s działają w całej Polsce. Niektóre z nich do dziś uchodzą za "kultowe", bo powstawały jako jedne z pierwszych. Tak jest z restauracją, która znajduje się w jednej z dzielnic Warszawy. Działa w tej części miasta od ponad dwóch dekad. Teraz został zamknięty. Znika na dobre, czy jest szansa na to, że znów zostanie otwarta?

McDonald’s działa w Polsce od początku lat 90. Pierwszy bar otwarto 17 czerwca 1992 roku w Warszawie na rogu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, w dobudowanej od strony północnej części Spółdzielczego Domu Handlowego "Sezam".

Kultowy McDonald's został zamknięty

Z czasem otwierały się kolejne. Niektóre z nich przez lata uchodziły za "kultowe". Tak jest z tym, który znajduje się w Warszawie a dokładnie przy ulicy Wrocławskiej 23B na Bemowie. Od kilku tygodni mieszkańcy zastanawiają się, czy ten jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów tej dzielnicy zniknie na dobre. Lokal został zamknięty.

Nocne kolejki i pierwszy McDonald's. To były Złote Tarasy epoki PRL [FOTO]
Nocne kolejki i pierwszy McDonald's. To były Złote Tarasy epoki PRL [FOTO]

McDonald's wydał oświadczenie

Okazuje się, że zamknięcie nie oznacza likwidacji. W rozmowie z portalem warszawa.naszemiasto.pl przedstawiciel McDonald’s Polska wyjaśnił, że restauracja nie działa, bo przechodzi modernizację.

Inwestycja zakłada wprowadzenie nowego wystroju, a także ogólną rozbudowę restauracji, co przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc siedzących w lobby z 57 do 86. Prowadzona modernizacja ma na celu poprawienie komfortu gości oraz usprawnienie obsługi – wyjaśnia Patryk Koliber, Impact Specialist McDonald’s Polska.

Kiedy ponowne otwarcie McDonald's na Bemowie?

Na razie nie wiadomo dokładnie, jak zmieni się restauracja McDonald’s Polska na Bemowie. Mieszkańcy przypuszczają, że pojawi się tam McDrive, czyli możliwość skorzystania z zamówień nie wysiadając z samochodu. Sieć nie potwierdza tych informacji. Jedną pewną informacją jest na razie ta, że kultowy McDonald’s zostanie ponownie otwarty na przełomie sierpnia i września br.

Kultowy McDonald’s przy ul. Wrocławskiej to charakterystyczny i obecny od lat punkt na mapie warszawskiego Bemowa. Restauracja ta działa tu od początku lat 2000. Jadało w niej kilka pokoleń mieszkańców tej dzielnicy i stolicy w ogóle.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: WarszawazamknięcieMcDonald'szamknięcie restauracji
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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