McDonald’s działa w Polsce od początku lat 90. Pierwszy bar otwarto 17 czerwca 1992 roku w Warszawie na rogu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, w dobudowanej od strony północnej części Spółdzielczego Domu Handlowego "Sezam".

Kultowy McDonald's został zamknięty

Z czasem otwierały się kolejne. Niektóre z nich przez lata uchodziły za "kultowe". Tak jest z tym, który znajduje się w Warszawie a dokładnie przy ulicy Wrocławskiej 23B na Bemowie. Od kilku tygodni mieszkańcy zastanawiają się, czy ten jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów tej dzielnicy zniknie na dobre. Lokal został zamknięty.

McDonald's wydał oświadczenie

Okazuje się, że zamknięcie nie oznacza likwidacji. W rozmowie z portalem warszawa.naszemiasto.pl przedstawiciel McDonald’s Polska wyjaśnił, że restauracja nie działa, bo przechodzi modernizację.

Inwestycja zakłada wprowadzenie nowego wystroju, a także ogólną rozbudowę restauracji, co przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc siedzących w lobby z 57 do 86. Prowadzona modernizacja ma na celu poprawienie komfortu gości oraz usprawnienie obsługi – wyjaśnia Patryk Koliber, Impact Specialist McDonald’s Polska.

Kiedy ponowne otwarcie McDonald's na Bemowie?

Na razie nie wiadomo dokładnie, jak zmieni się restauracja McDonald’s Polska na Bemowie. Mieszkańcy przypuszczają, że pojawi się tam McDrive, czyli możliwość skorzystania z zamówień nie wysiadając z samochodu. Sieć nie potwierdza tych informacji. Jedną pewną informacją jest na razie ta, że kultowy McDonald’s zostanie ponownie otwarty na przełomie sierpnia i września br.

Kultowy McDonald’s przy ul. Wrocławskiej to charakterystyczny i obecny od lat punkt na mapie warszawskiego Bemowa. Restauracja ta działa tu od początku lat 2000. Jadało w niej kilka pokoleń mieszkańców tej dzielnicy i stolicy w ogóle.