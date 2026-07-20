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Obowiązkowa służba wojskowa w Polsce? Jednoznaczne stanowisko

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
11 minut temu
[aktualizacja dzisiaj, 07:56]
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Polska, wojsko, żołnierze
Obowiązkowa służba wojskowa w Polsce? Są wyniki sondażu/Shutterstock
Tylko co trzeci Polak jest skłonny zgodzić się na Jednonprzywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Masowo akceptujemy za to wprowadzenie szkoleń wojskowych dla kobiet i mężczyzn - podkreśla poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zbadał, czy zdaniem Polaków w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa ze względu na obecną sytuację międzynarodową. "Przeciwko przywróceniu zasadniczej służby wojskowej jest 51,1 proc. badanych, za – 37,7 proc., a nie ma zdania 11,2 proc. Negatywne opinie na temat odwieszenia poboru łączą się ponad podziałami politycznymi. Prezentują je zarówno nieuczestniczący w wyborach (56 proc.), jak stronnicy opozycji (50 proc.) oraz obozu rządzącego (49 proc.)" - podaje gazeta.

Jak podkreślono, "najczęściej sprzeciwiają się poborowi kobiety (54 proc.), trzydziestolatkowie (65 proc.), niemal w równym stopniu mieszkańcy dużych miast (59 proc.), jak i małych miejscowości (58 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (60 proc.)". "Największą niechęć wykazują osoby deklarujące poglądy centrowe (59 proc.) i te czerpiące wiadomości o sytuacji międzynarodowej przeważnie z mediów społecznościowych (57 proc.)" - czytamy. "Rzeczpospolita" podkreśla jednocześnie, że wśród Polaków jest wysoki poziom akceptacji do udziału w szkoleniach wojskowych organizowanych dla kobiet i mężczyzn.

Za wprowadzeniem obowiązkowych szkoleń wojskowych

"Z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla naszej redakcji wynika, że za wprowadzeniem obowiązkowych szkoleń wojskowych dla kobiet i mężczyzn jest aż 76,6 proc. badanych, przeciwko 17,6 proc., a nie ma zdania 5,8 proc. Zwolennikami szkoleń obronnych są najczęściej wyborcy partii tworzących rząd koalicyjny, na czele którego stoi Donald Tusk (85 proc.), mężczyźni (87 proc.), czterdziestolatkowie (84 proc.), mieszkańcy małych miast (86 proc.), osoby z wykształceniem średnim (83 proc.). Najczęściej poparcie dla szkoleń wojskowych deklarują osoby o poglądach lewicowych (83 proc.)” - podaje gazeta.

Badanie IBRIS dla „Rz” zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 10-11.07.2026 r. na 1067-osobowej grupie respondentów.

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Źródło PAP
Tematy: sondażsłużba wojskowa
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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