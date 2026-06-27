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Wypadek wojskowej ciężarówki. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 13:44
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Wypadek wojskowej ciężarówki. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala
Wypadek wojskowej ciężarówki. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala/Shutterstock
Wojskowa ciężarówka uderzyła w przydrożne drzewo. Do wypadku doszło przed południem koło Dobrego Miasta (woj. warmińsko-mazurskie). Dwóch żołnierzy zostało rannych. Obaj z obrażeniami rąk i nóg zostali zabrani do szpitala.

Wojskowy Star przewrócił się na bok

Wypadek wydarzył się na drodze między Jesionowem a Orzechowem. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja, ale dalsze czynności w tej sprawie przejmie Żandarmeria Wojskowa - poinformował podkom. Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.

Rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski poinformował, że po zgłoszeniu wypadku skierowano na miejsce zastępy PSP i OSP. Po przyjeździe strażacy stwierdzili, że samochód wojskowy marki Star przewrócił się na bok po uderzeniu w drzewo.

Żołnierze do szpitala trafili z obrażeniami rąk i nóg

Rzecznik przekazał też, że zastępy straży pożarnej pozostały na miejscu, czekając na przyjazd Żandarmerii Wojskowej, która będzie prowadzić czynności dochodzeniowe w tej sprawie.

Samochodem podróżowało dwóch żołnierzy, którzy z obrażeniami rąk i nóg zostali przetransportowani do szpitali przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział.

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Źródło PAP
Tematy: wypadekżołnierzewojskowa ciężarówka
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oprac. Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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