Wypadek wojskowej ciężarówki. Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala

Wojskowy Star przewrócił się na bok

Wypadek wydarzył się na drodze między Jesionowem a Orzechowem. Na miejsce zdarzenia przyjechała policja, ale dalsze czynności w tej sprawie przejmie Żandarmeria Wojskowa - poinformował podkom. Jacek Wilczewski z olsztyńskiej policji.

Rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski poinformował, że po zgłoszeniu wypadku skierowano na miejsce zastępy PSP i OSP. Po przyjeździe strażacy stwierdzili, że samochód wojskowy marki Star przewrócił się na bok po uderzeniu w drzewo.

Żołnierze do szpitala trafili z obrażeniami rąk i nóg

Rzecznik przekazał też, że zastępy straży pożarnej pozostały na miejscu, czekając na przyjazd Żandarmerii Wojskowej, która będzie prowadzić czynności dochodzeniowe w tej sprawie.

Samochodem podróżowało dwóch żołnierzy, którzy z obrażeniami rąk i nóg zostali przetransportowani do szpitali przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - powiedział.