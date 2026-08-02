Gala Mister Supranational 2026 odbyła się w Nowym Sączu. To tam najpiękniejsi mężczyźni z różnych stron świata stanęli do rywalizacji o główną nagrodę. Wydarzenie odbyło się w sobotę, 1 sierpnia.

Mister Supranational 2026. Kto reprezentował Polskę?

O tytuł Mister Supranational 2026 rywalizowało 41 kandydatów z całego świata. Polskę reprezentował Bartosz Gwiazda, Mister Polski 2026. Galę otworzyła prezentacja wszystkich uczestników konkursu w dynamicznej choreografii Tomasza Barańskiego. Kandydaci od pierwszych chwil pokazali energię, pewność siebie i doskonałe przygotowanie do finałowego występu.

Kandydaci z TOP 20 pojawili się na scenie w eleganckiej odsłonie. Spośród nich jury wybrało dziesięciu finalistów. W TOP 10 znaleźli się reprezentanci Tajlandii, Nigerii, Chin, Republiki Południowej Afryki, Brazylii, Curaçao, Hiszpanii, Dominikany, Zambii i Meksyku. Każdy z nich stanął przed publicznością i jury, aby odpowiedzieć na pytanie: "Dlaczego właśnie ja?".

Mister Supranational 2026. Jak poszło Polakowi?

To był moment, w którym finaliści mogli pokazać nie tylko swobodę wypowiedzi, ale również swoją osobowość. Do ścisłego finału zakwalifikowali się reprezentanci Meksyku, Dominikany, Hiszpanii, Chin oraz Republiki Południowej Afryki. Polak odpadł na etapie TOP 20.

Mister Supranational 2026. Kto wygrał?

Ostatecznie konkurs Mister Supranational 2026 wygrał Pedro Cordero z Hiszpanii. Zwycięzca otrzymał szarfę, statuetkę oraz nagrodę główną w wysokości 20 000 dolarów.

Kim jest Pedro Cordero?

Pedro Cordero ma 24 lata i pochodzi z Cártamy, miejscowości położonej w prowincji Malaga. Jego wielką pasją są sporty motorowe - bierze udział w regionalnych i krajowych zawodach samochodowych. Interesuje się również piłką nożną, padelem i wędkarstwem sportowym. Na co dzień pracuje w rodzinnej firmie działającej w branży budowlanej. Na kolejnych miejscach uplasowali się:

I Wicemister Supranational 2026 - Marcel Roux, Republika Południowej Afryki

II Wicemister Supranational 2026 - Daniel Li, Chiny

III Wicemister Supranational 2026 - Ramon Alcantara Arbaje, Dominikana

IV Wicemister Supranational 2026 - Gabriel Castaneda, Meksyk.

Podczas gali przyznano również tytuły Mister Supranational 2026 Continental Ambassadors. Ambasadorami poszczególnych regionów zostali: