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Watykan ogłasza przełomową decyzję. Wierni mogą zyskać wyjątkowy przywilej

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 10:13
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Watykan ogłasza przełomową decyzję. Wierni mogą zyskać wyjątkowy przywilej/Shutterstock
W przypadające w Kościele katolickim 2 sierpnia święto Matki Bożej Anielskiej wierni mogą uzyskać odpust zupełny, tzw. Porcjunkuli, jeśli odwiedzą jakikolwiek kościół. Przywilej ten sięga czasów św. Franciszka z Asyżu.

Czym jest Porcjunkula i gdzie się znajduje?

Nazwa porcjunkula (łac. – skrawek gruntu) odnosi się do małego benedyktyńskiego Kościółka Matki Bożej Anielskiej. Powstał on w IX w. i pierwotnie był pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z Doliny Jozafata. Obecnie znajduje się on wewnątrz zbudowanej w XVI w. w Asyżu Bazyliki Matki Bożej Anielskiej.

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W XIII w. będący w ruinie kościółek otrzymał od benedyktynów św. Franciszek z Asyżu. Zimą z 1207 r. na 1208 r. odbudował go własnymi rękami i tam zamieszkał.

Według jego relacji w 1216 r. objawili mu się Jezus i Maryja w otoczeniu aniołów i mieli mu obiecać, że chrześcijanin, który nawiedzi kościółek od zachodu słońca 1 sierpnia do zachodu słońca 2 sierpnia, dostąpi łaski odpustu zupełnego, tj. odpuszczenia kar za wszystkie swoje grzechy. Warunkiem miało być, że wcześniej szczerze się z nich wyspowiada, otrzymując ważne sakramentalne rozgrzeszenie.

Jak papieże rozszerzali odpust Porcjunkuli na cały świat?

Na prośbę Franciszka przywilej ten zatwierdził papież Honoriusz III. W 1480 r. papież Sykstus IV rozciągnął go na wszystkie kościoły franciszkanów i klarysek. Ostatecznie w 1911 r. papież Pius X rozszerzył przywilej na wszystkie kościoły parafialne.

Kongregacja Odpustów 3 marca 1952 r. wydała dekret rozszerzający przywilej odpustu zupełnego toties quoties na 2 sierpnia lub w najbliższą niedzielę dla wszystkich kościołów i kaplic, nawet półpublicznych. Ponowił to papież Paweł VI konstytucją apostolską „Indulgentiarium doctrina” w 1967 r.

Jak uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli 2 sierpnia? Warunki

W związku z tym każdy, kto 2 sierpnia nawiedzi kościół, spełniając zwykłe warunki konieczne do uzyskania odpustu, zyskuje odpust zupełny porcjunkuli.

Z okazji trwającego jubileuszu 800. rocznicy śmierci św. Franciszka z Asyżu Watykan wydał dekret, na mocy którego odpust może uzyskać każdy wierny, „który z sercem wolnym od przywiązania do grzechu, weźmie udział w Roku Świętego Franciszka, nawiedzając w formie pielgrzymki jakikolwiek kościół klasztorny franciszkanów lub miejsce kultu w dowolnej części świata poświęcone św. Franciszkowi bądź z nim związane z jakiejkolwiek przyczyny, i tam pobożnie uczestniczyć będzie w obrzędach jubileuszowych albo spędzi odpowiedni czas na pobożnej medytacji, zanosząc do Boga modlitwy, aby – na wzór św. Franciszka – w sercach rodziły się uczucia chrześcijańskiej miłości bliźniego i autentyczne pragnienia zgody i pokoju między narodami, kończąc modlitwą »Ojcze nasz«, »Wierzę w Boga« oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny, św. Franciszka z Asyżu, św. Klary i wszystkich świętych Rodziny Franciszkańskiej”.

Z kolei osoby w podeszłym wieku, chorzy i ci, którzy się nimi opiekują, mogą uzyskać odpust zupełny pod warunkiem braku przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i z zamiarem wypełnienia zwykłych trzech warunków tak szybko, jak to będzie możliwe, jeśli duchowo zjednoczą się z obchodami jubileuszowymi, ofiarując Bogu swoje modlitwy i cierpienie.

Rok Jubileuszowy św. Franciszka z Asyżu zakończy się 10 stycznia 2027 r. W specjalnym liście z okazji obchodów papież Leon XIV przestrzegł przed myśleniem, iż pokój można zbudować wyłącznie ludzkimi siłami. Zaznaczył, że z darem pokoju od Boga człowiek powinien każdego dnia współpracować.

Zwrócił uwagę, że franciszkańska wizja pokoju nie ogranicza się do relacji między ludźmi, ale obejmuje całe stworzenie. „Pokój z Bogiem, pokój między ludźmi i pokój ze stworzeniem są nieodłącznymi wymiarami jednego wezwania do powszechnego pojednania” – wskazał papież Leon XIV.

Kościół Matki Bożej Anielskiej w Asyżu św. Pius X podniósł 11 kwietnia 1909 r. do godności bazyliki patriarchalnej i papieskiej.

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Źródło PAP
Tematy: świętoodpust zupełny
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Modlitwy na Wielki Piątek. Jak można otrzymać odpust zupełny?
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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