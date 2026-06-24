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"Nie jest możliwe". Papież odpowiada na postulat niemieckiego Kościoła

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:31
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Rome,-,Italy,,November,2,,2025:,Pope,Leo,Xiv,Presides
"Nie jest możliwe". Papież odpowiada na postulat niemieckiego Kościoła/Shutterstock
Watykan odpowiedział na apel niemieckiego episkopatu dotyczący rozszerzenia uprawnień osób świeckich w trakcie liturgii. Stolica Apostolska wyjaśniła, że obecne normy prawa kanonicznego w kwestii wygłaszania homilii pozostają niezmienne.

Prośba Kościoła katolickiego w Niemczech do papieża

Watykan wydał stanowisko, w którym podkreśla, że głoszenie homilii jest nierozerwalnie związane z posługą nauczania, powierzoną kapłanom i diakonom w momencie przyjęcia święceń. Z tego względu - jak zaznaczono - "nie można zastąpić jej kazaniem głoszonym przez osobę świecką".

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Decyzja ta jest odpowiedzią na prośbę Kościoła katolickiego w Niemczech, który ubiegał się o indult, czyli zezwolenie na odstępstwo od prawa kanonicznego, aby umożliwić osobom świeckim głoszenie kazań w wyjątkowych sytuacjach.

"Nie jest możliwe"

Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów skierowała list w tej sprawie do przewodniczącego niemieckiego episkopatu, bpa Heinera Wilmera SCJ. Choć Watykan wyraził zrozumienie dla "duszpasterskich trosk" niemieckich duchownych, podkreślił jednoznacznie: "od obowiązującej normy nie jest możliwe udzielenie dyspensy na drodze indultu”.

Jednocześnie przypomniano, że obecne prawo kanoniczne już teraz przewiduje szereg innych możliwości, dzięki którym osoby świeckie mogą głosić Słowo Boże i zajmować się jego komentowaniem.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Niemcyleon XIVpapieżkazanie
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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