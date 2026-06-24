Prośba Kościoła katolickiego w Niemczech do papieża
Watykan wydał stanowisko, w którym podkreśla, że głoszenie homilii jest nierozerwalnie związane z posługą nauczania, powierzoną kapłanom i diakonom w momencie przyjęcia święceń. Z tego względu - jak zaznaczono - "nie można zastąpić jej kazaniem głoszonym przez osobę świecką".
Decyzja ta jest odpowiedzią na prośbę Kościoła katolickiego w Niemczech, który ubiegał się o indult, czyli zezwolenie na odstępstwo od prawa kanonicznego, aby umożliwić osobom świeckim głoszenie kazań w wyjątkowych sytuacjach.
"Nie jest możliwe"
Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów skierowała list w tej sprawie do przewodniczącego niemieckiego episkopatu, bpa Heinera Wilmera SCJ. Choć Watykan wyraził zrozumienie dla "duszpasterskich trosk" niemieckich duchownych, podkreślił jednoznacznie: "od obowiązującej normy nie jest możliwe udzielenie dyspensy na drodze indultu”.
Jednocześnie przypomniano, że obecne prawo kanoniczne już teraz przewiduje szereg innych możliwości, dzięki którym osoby świeckie mogą głosić Słowo Boże i zajmować się jego komentowaniem.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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