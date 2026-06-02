Dziennik Gazeta Prawana logo

Papież podjął bezprecedensową decyzję. Kobieta po raz pierwszy obejmuje kluczowy urząd

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:55
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Pope Leo XIV meets Association of Italian Catholic Guides and Scouts
Rewolucja w Watykanie. Pierwsza kobieta świecka z tak wysokim stanowiskiem/PAP/EPA
Papież Leon XIV mianował Marię Montserrat Alvarado z Meksyku prefektem watykańskiej Dykasterii do spraw Komunikacji - podało we wtorek biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. To pierwsza świecka kobieta na czele dykasterii.

Historyczna decyzja papieża. Kobieta na czele Dykasterii do spraw Komunikacji

Maria Montserrat Alvarado jest obecnie prezeską i dyrektorką operacyjną działu informacyjnego katolickiej telewizji EWTN, założonej w USA. Pracę w watykańskim urzędzie rozpocznie 1 listopada, zastępując Włocha Paolo Ruffiniego.

Papież Leon XIV: W imieniu Kościoła, szczerze proszę o przebaczenie
Papież Leon XIV: W imieniu Kościoła, szczerze proszę o przebaczenie

Jak czytamy w Vatican News, urodzona w mieście Meksyk, Alvarado uzyskała stopnie naukowe na Florida International University i George Washington University. W latach 2009–2023 zajmowała kierownicze stanowiska w Becket Fund for Religious Liberty, angażując się w inicjatywy poświęcone obronie wolności religijnej i promowaniu godności człowieka.

Od 2023 roku pełni funkcję prezesa i dyrektora operacyjnego EWTN News, działu informacyjnego Eternal Word Television Network, nadzorując międzynarodowe platformy medialne produkujące treści w siedmiu językach w telewizji, radiu, prasie, mediach cyfrowych i mediach społecznościowych.

Pierwsza świecka kobieta mianowana prefektem dykasterii Stolicy Apostolskiej

Nominując Alvarado, papież Leon XIV kontynuuje drogę reform i odnowy Kurii Rzymskiej zapoczątkowaną przez papieża Franciszka, która umożliwiła wiernym świeckim, mężczyznom i kobietom, powierzenie stanowisk kierowniczych i odpowiedzialności w służbie Kościoła powszechnego. Alvarado jest pierwszą świecką kobietą mianowaną prefektem dykasterii Stolicy Apostolskiej.

W oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu, Alvarado powiedziała: Chociaż ta nominacja była nieoczekiwana, przyjmuję ją ze szczerym pragnieniem służenia Ojcu Świętemu rozpoczynającemu swój pontyfikat. Jestem wdzięczna Paolo Ruffiniemu za jego przywództwo w ostatnich latach i z niecierpliwością oczekuję kontynuacji, w przyjaźni i nadziei, ważnego dzieła umacniania dykasterii, aby mogła ona nadal służyć Kościołowi w Rzymie i wszędzie, głosząc Chrystusa światu”.

Dykasteria ds. Komunikacji została utworzona przez papieża Franciszka, który zapoczątkował głębokie reformy watykańskich instytucji. Podlegają jej watykańskie media, w tym portal Vatican News i dziennik "L'Osservatore Romano". Do Dykasterii należy też biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: watykanleon XIVpapież
Powiązane
Victor Manuel Fernandez
Stanowczy apel Watykanu, papież traci cierpliwość. "Ciężka obraza Boga"
Donald Tusk, Petar Rajic
Prezent, jakiego w Watykanie jeszcze nie widzieli? Pomysłowy gest Donalda Tuska
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPapież podjął bezprecedensową decyzję. Kobieta po raz pierwszy obejmuje kluczowy urząd »
Zobacz
|
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
Policja
Zmiana przepisów w ostatniej chwili. Od jutra "polecą" mandaty i prawa jazdy
GAC Aion UT
Polacy kupują zamiast SUV-a. Nowy hit ma 204 KM i wygodne wnętrze. Jaka cena?
Nowa Kia Seltos już dostępna na polskim rynku
Nowa Kia już w Polsce. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Andrzej Duda
Duda wręczał order Zełenskiemu. Dziś przyznaje: Zachowanie Wołodymyra zmieniło się wyraźnie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj