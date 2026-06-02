Historyczna decyzja papieża. Kobieta na czele Dykasterii do spraw Komunikacji

Maria Montserrat Alvarado jest obecnie prezeską i dyrektorką operacyjną działu informacyjnego katolickiej telewizji EWTN, założonej w USA. Pracę w watykańskim urzędzie rozpocznie 1 listopada, zastępując Włocha Paolo Ruffiniego.

Jak czytamy w Vatican News, urodzona w mieście Meksyk, Alvarado uzyskała stopnie naukowe na Florida International University i George Washington University. W latach 2009–2023 zajmowała kierownicze stanowiska w Becket Fund for Religious Liberty, angażując się w inicjatywy poświęcone obronie wolności religijnej i promowaniu godności człowieka.

Od 2023 roku pełni funkcję prezesa i dyrektora operacyjnego EWTN News, działu informacyjnego Eternal Word Television Network, nadzorując międzynarodowe platformy medialne produkujące treści w siedmiu językach w telewizji, radiu, prasie, mediach cyfrowych i mediach społecznościowych.

Pierwsza świecka kobieta mianowana prefektem dykasterii Stolicy Apostolskiej

Nominując Alvarado, papież Leon XIV kontynuuje drogę reform i odnowy Kurii Rzymskiej zapoczątkowaną przez papieża Franciszka, która umożliwiła wiernym świeckim, mężczyznom i kobietom, powierzenie stanowisk kierowniczych i odpowiedzialności w służbie Kościoła powszechnego. Alvarado jest pierwszą świecką kobietą mianowaną prefektem dykasterii Stolicy Apostolskiej.

W oświadczeniu wydanym po ogłoszeniu, Alvarado powiedziała: Chociaż ta nominacja była nieoczekiwana, przyjmuję ją ze szczerym pragnieniem służenia Ojcu Świętemu rozpoczynającemu swój pontyfikat. Jestem wdzięczna Paolo Ruffiniemu za jego przywództwo w ostatnich latach i z niecierpliwością oczekuję kontynuacji, w przyjaźni i nadziei, ważnego dzieła umacniania dykasterii, aby mogła ona nadal służyć Kościołowi w Rzymie i wszędzie, głosząc Chrystusa światu”.

Dykasteria ds. Komunikacji została utworzona przez papieża Franciszka, który zapoczątkował głębokie reformy watykańskich instytucji. Podlegają jej watykańskie media, w tym portal Vatican News i dziennik "L'Osservatore Romano". Do Dykasterii należy też biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.