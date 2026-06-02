Kiedy wybory w Krakowie? Adam Szłapka podał termin

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:15
Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział we wtorek, że wybory prezydenckie w Krakowie zostaną przeprowadzone na przełomie sierpnia i września. Podkreślił, że rozwiązanie małopolskich struktur KO, po odwołaniu w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego, ma dać partii "nowe podejście i świeżość".

Rozwiązanie struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce

Szłapka był pytany na wtorkowej konferencji prasowej o powody i cel rozwiązania struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Rozwiązanie struktur regionalnych i powołanie komisarza w Małopolsce, to oczywiście jest skutek referendum, którego decyzją było odwołanie prezydenta (Aleksandra) Miszalskiego - powiedział Szłapka.

Kiedy wybory w Krakowie?

To jest decyzja Zarządu (Krajowego) Koalicji Obywatelskiej, celem jest to, żeby z nowym podejściem, ze świeżością przygotować struktury partii i całą partię w Małopolsce na zbliżające się wybory, które będą miały miejsce na przełomie sierpnia i września - dodał.

Dotychczasowy szef małopolskich struktur KO Aleksander Miszalski 24 maja został odwołany w referendum z funkcji prezydenta Krakowa. Za jego odwołaniem zagłosowało 171 581 mieszkańców.

Odwołanie Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa oznacza przedterminowe wybory w tym mieście. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta.

Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Kto ubizega się o urząd prezydenta?

KO i PiS dotychczas nie przedstawiły nazwisk swoich kandydatów. Konfederacja ogłosiła, że jej kandydatem będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. Partia Razem wystawi współprzewodniczącą tego ugrupowania Aleksandrę Owcę. Z kolei Grażyna Zofia Świat będzie kandydatką Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski. Start w wyborach zapowiedział również były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Wśród osób deklarujących ubieganie się o urząd prezydenta Krakowa jest także celebrytka Marianna Schreiber.

