Dziennik Gazeta Prawana logo

Niedźwiedź szaleje w mieście. Cztery osoby ranne, zwierzę wciąż na wolności

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Atak niedźwiedzia w mieście Fukushima
Atak niedźwiedzia w mieście Fukushima/Associated Press/East News
Niedźwiedź szaleje w mieście. Cztery osoby zostały ranne we wtorek rano w serii ataków niedźwiedzia w mieście Fukushima na północnym wschodzie Japonii — podały miejscowe media. Wszystkie ofiary trafiły do szpitala, są przytomne. Zwierzęcia dotąd nie schwytano, a policja apeluje do mieszkańców o unikanie rejonu zdarzenia.

Do pierwszego incydentu doszło nad ranem czasu lokalnego na terenie stalowni. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o ataku na dwóch pracowników w wieku dwudziestu oraz sześćdziesięciu lat. Następnie niedźwiedź uciekł w kierunku pobliskiej strefy mieszkalno-usługowej w dzielnicy Sasakino. Tam, w rejonie prywatnej posesji oraz w pobliżu zakładu pracy, zaatakował dwie kolejne osoby: osiemdziesięcioletnią kobietę oraz sześćdziesięcioletniego mężczyznę – podała agencja Kyodo.

Odwołanie lekcji w szkołach, służby w stanie gotowości

Władze oświatowe podjęły decyzję o natychmiastowym odwołaniu zajęć szkolnych.

Funkcjonariusze pozostają w pełnej gotowości. Służby poważnie rozważają formalne ogłoszenie lokalnego stanu wyjątkowego. Taki krok umożliwiłby myśliwym legalne zastrzelenie agresywnego drapieżnika.

Rosnące zagrożenie ze strony niedźwiedzi w Japonii

W 2025 r. z powodu ataków niedźwiedzi zginęło w Japonii 13 osób. W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony tych zwierząt w ub.r. odstrzelono ponad 14 tys. osobników.

Według oficjalnych danych rządowych za 2025 r., szacuje się, że na Honsiu – głównej i największej wyspie archipelagu japońskiego – żyje ok. 42 tys. niedźwiedzi czarnych. Wyraźnie wzrosła także populacja niedźwiedzi brunatnych, których liczbę w skali całego kraju (głównie na północnej wyspie Hokkaido) szacuje się obecnie na ok. 12 tys. osobników.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: zwierzętaJaponianiedźwiedźatak niedźwiedzia
Powiązane
Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty: Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy
Jewhen Mahda
Ukraiński ekspert: Ukraińcy będą kozłem ofiarnym kampanii wyborczej w Polsce
Amerykańska broń jądrowa
Amerykańska broń jądrowa w Polsce? Brytyjski dziennik ujawnia
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiedźwiedź szaleje w mieście. Cztery osoby ranne, zwierzę wciąż na wolności »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski o wojnie w Polsce. "Wejdą wojska, które..."
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Klamka zapadła, zostało mało czasu
Nowa Skoda Octavia
Skoda zmienia styl i technologię. Octavia wjeżdża z nową hybrydą 1.5 TSI
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
"Morfeusz"
Wyczekiwany polski serial kryminalny w streamingu. "Napięcie do ostatniej sceny"
GAC Aion UT
Polacy kupują zamiast SUV-a. Nowy hit ma 204 KM i wygodne wnętrze. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj