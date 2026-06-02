Niedźwiedź szaleje w mieście. Cztery osoby ranne, zwierzę wciąż na wolności

Do pierwszego incydentu doszło nad ranem czasu lokalnego na terenie stalowni. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o ataku na dwóch pracowników w wieku dwudziestu oraz sześćdziesięciu lat. Następnie niedźwiedź uciekł w kierunku pobliskiej strefy mieszkalno-usługowej w dzielnicy Sasakino. Tam, w rejonie prywatnej posesji oraz w pobliżu zakładu pracy, zaatakował dwie kolejne osoby: osiemdziesięcioletnią kobietę oraz sześćdziesięcioletniego mężczyznę – podała agencja Kyodo.

Odwołanie lekcji w szkołach, służby w stanie gotowości

Władze oświatowe podjęły decyzję o natychmiastowym odwołaniu zajęć szkolnych.

Funkcjonariusze pozostają w pełnej gotowości. Służby poważnie rozważają formalne ogłoszenie lokalnego stanu wyjątkowego. Taki krok umożliwiłby myśliwym legalne zastrzelenie agresywnego drapieżnika.

Rosnące zagrożenie ze strony niedźwiedzi w Japonii

W 2025 r. z powodu ataków niedźwiedzi zginęło w Japonii 13 osób. W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony tych zwierząt w ub.r. odstrzelono ponad 14 tys. osobników.

Według oficjalnych danych rządowych za 2025 r., szacuje się, że na Honsiu – głównej i największej wyspie archipelagu japońskiego – żyje ok. 42 tys. niedźwiedzi czarnych. Wyraźnie wzrosła także populacja niedźwiedzi brunatnych, których liczbę w skali całego kraju (głównie na północnej wyspie Hokkaido) szacuje się obecnie na ok. 12 tys. osobników.