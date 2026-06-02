Amerykańska broń jądrowa w Polsce? Brytyjski dziennik ujawnia

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:41
Sensacyjne doniesienia. Stany Zjednoczone dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych europejskich państwach NATO, być może także w Polsce, co ma na celu zapewnienie sojuszników, że ograniczenie sił konwencjonalnych nie osłabi gwarancji bezpieczeństwa – ujawnił we wtorek brytyjski dziennik "Financial Times".

"FT", powołując się na trzy osoby zaznajomione z przebiegiem rozmów, podał, że przedstawiciele władz amerykańskich wyrazili gotowość rozważenia tego, by rozmieścić bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej również poza sześcioma krajami, w których obecnie one stacjonują.

Ściśle poufny charakter rozmów

Jak zauważyła gazeta, rozmowy, które mają charakter ściśle poufny i mogą nie doprowadzić do żadnych zmian w porozumieniach dotyczących wspólnego wykorzystania broni jądrowej, toczą się w kontekście powszechnych obaw w Europie, związanych z planami prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącymi ograniczenia liczebności wojsk amerykańskich i wycofania z tego kontynentu kluczowych systemów uzbrojenia.

Polska zainteresowana bronią jądrową

Potencjalnie pozwoliłoby to większej liczbie krajów na przyjęcie samolotów o podwójnym przeznaczeniu (DCA), które są w stanie przeprowadzać ataki nuklearne. Dwa z cytowanych źródeł przekazały, że państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polska i niektóre kraje bałtyckie, wyraziły zainteresowanie goszczeniem baz DCA.

"FT" przypomniał, że polskie władze publicznie deklarowały chęć przyjęcia amerykańskiej broni jądrowej. Były prezydent Andrzej Duda wezwał Stany Zjednoczone do rozszerzenia inicjatywy DCA o Polskę, a Warszawa dołączyła w tym roku do nowej inicjatywy Francji, mającej na celu zbadanie możliwości tymczasowego przeniesienia części jej potencjału odstraszania jądrowego do sojuszniczych krajów europejskich.

Program wspólnej broni jądrowej NATO

Program wspólnego wykorzystania broni jądrowej NATO obejmuje sojuszników – obecnie Belgię, Niemcy, Włochy, Holandię, Turcję i Wielką Brytanię – na terytorium których stacjonują amerykańskie DCA z bombami atomowymi, ale to Waszyngton zachowuje wyłączne prawo do ich użycia.

