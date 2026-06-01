Dziennik Gazeta Prawana logo

Polka zapadła w śpiączkę w Chinach. Szef MON wysyła samolot z wojskowym zespołem medycznym

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 08:10
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz. Polka zapadła w śpiączkę w Chinach. Szef MON wysyła wojskowy zespół medyczny/PAP
Dziś rano do Chin poleciał specjalny samolot, który ma przetransportować do Polski młodą kobietę, która jest w śpiączce. "Ta pomoc to nasz obowiązek. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie dni pracowali nad potrzebnymi zgodami oraz współpracowali z chińskimi lekarzami" - napisał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON napisał na platformie X, że na na pokładzie samolotu do Chin jest wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. "Ta pomoc to nasz obowiązek. Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie dni pracowali nad potrzebnymi zgodami oraz współpracowali z chińskimi lekarzami. Trzymajcie kciuki aby wszystko się udało! Klaudia, czekamy na Ciebie" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Klaudia trafiła do szpitala w Pekinie

Jak informowała TVP 3 Wrocław, w połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął gwałtownie się pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak przekazywała stacja, Polska skończyła we Wrocławiu studia licencjackie z filologii chińskiej. Następnie studiowała w Pekinie.

Ojciec 24-letniej Klaudii w rozmowie z TVN24 przekazał, że wraz z zespołem medycznym, po córkę wyruszy jej matka. Kobieta jest studentką filologii chińskiej, która wyjechała do Chin dwa lata temu. Dwa miesiące temu 24-latka źle się poczuła, a jej stan zaczął drastycznie się pogarszać.

Polką zajmą się lekarze w Wrocławia

Lekarze przekazali przez telefon rodzicom, że u ich córki zdiagnozowane zostało zapalenie mózgu i zapalenie oskrzeli, do których doprowadził pierwotniak, guz na jajniku.

24-letnia Klaudia przebywa obecnie na oddziale intensywnej terapii szpitala w Pekinie, jest nieprzytomna. Rodzice kobiety chcą, by kontynuowała leczenie w Polsce, dlatego otworzyli zbiórkę, która ma pomóc pokryć koszty leczenia oraz rehabilitacji.

W rozmowie z TVN24 ojciec studentki przekazał, że lot powrotny z Pekinu do Polski ma odbyć się 4 czerwca. Przed nim młoda kobieta przejdzie badania, a polscy lekarze skonsultują się z chińskimi, by upewnić się, że transport do kraju będzie dla Klaudii bezpieczny. Później kobietą zajmą się lekarze z Wrocławia.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: ChinyPolkaKosiniak-Kamysz
Powiązane
deszcz, ulica, burza, nawałnica
IMGW ostrzega przed ulewami i burzami. Alert dla większości województw
rower, kask
Od 3 czerwca nowy obowiązek dla uczniów. Dotyczy każdego do 16 roku życia
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki przegrywa z Aleksandrem Kwaśniewskim. Sondaż wskazał najlepszego prezydenta
oprac. Agnieszka Maj
Dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolka zapadła w śpiączkę w Chinach. Szef MON wysyła samolot z wojskowym zespołem medycznym »
Zobacz
|
jarosław kaczyński
Emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Tyle prezes PiS dostaje co miesiąc
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat obsypie się nowymi kwiatami i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
War,Concept.,Military,Silhouettes,Fighting,Scene,On,War,Fog,Sky
Przepowiednia siostry Łucji. Które miasta w Polsce III wojna światowa "oszczędzi"?
Quiz z ortografii do porannej kawy
Quiz z ortografii do porannej kawy. 20/20 to mistrzostwo
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Policjant kontroluje światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła, oto harmonogram zmian
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj