Dziennik Gazeta Prawana logo

Koniec epoki. Dlaczego upadła kultowa mleczarnia?

oprac. Olga SkórkoOlga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 06:14
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Średnie roczne spożycie mleka i jego przetworów na mieszkańca w Polsce sięga dziś 231 litrów
Koniec epoki. Dlaczego upadła kultowa mleczarnia?/ShutterStock
Zakład Mleczarski w Tarnowskich Górach przez blisko pięćdziesiąt lat wyznaczał rytm lokalnej gospodarki i dostarczał na stoły mieszkańców kultowe masło oraz twaróg. Dziś po dawnym gigancie nie ma śladu, a jego miejsce przy ul. Legionów zajął nowoczesny supermarket..

Przez niemal pół wieku tarnogórski Zakład Mleczarski stanowił filar lokalnego rynku. Spółdzielnia dostarczała produkty do szkół, szpitali i sklepów, oferując mieszkańcom świeże masło i twaróg pakowany w charakterystyczne kostki. Dla setek osób firma oznaczała stabilną pracę, a dla regionu była symbolem przemysłowej dumy.

Czarne chmury nad spółdzielnią

Transformacja ustrojowa w latach 90. okazała się wyzwaniem, któremu tarnogórski zakład nie sprostał. Narastające problemy z płynnością finansową, zaostrzenie norm sanitarnych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz sezonowe spadki sprzedaży zaczęły niszczyć budżet firmy.

Sytuację pogarszał narastający dług. Spółdzielnia nie otrzymywała płatności od kluczowych odbiorców – m.in. lokalny Zespół Opieki Zdrowotnej zalegał mleczarni ponad 70 tys. złotych, co w tamtych realiach stanowiło ogromne obciążenie. Ostatecznie zadłużenie wobec dostawców surowca sięgnęło połowy majątku trwałego zakładu.

Znany producent paneli fotowoltaicznych ogłosił upadłość. Firma działała od 15 lat
Znany producent paneli fotowoltaicznych ogłosił upadłość. Firma działała od 15 lat

Ostatnia próba ratunku

Zarząd oraz pracownicy próbowali wyjść z kryzysu na różne sposoby. "Solidarność" proponowała budowę własnej sieci handlowej i agresywny marketing. Zarząd stawiał na dzierżawę atrakcyjnego gruntu w centrum miasta. Rozważano nawet fuzję z mleczarnią w Zabrzu. Niestety, żadne z tych działań nie przyniosło efektu. Na początku 1999 roku spółdzielnia ogłosiła upadłość, co zakończyło pewien rozdział w historii Tarnowskich Gór.

Dziś w miejscu mleczarni jest supermarket

Atrakcyjna lokalizacja przy ul. Legionów sprawiła, że teren po zakładzie szybko znalazł nowego inwestora. Po wyburzeniu starej infrastruktury przemysłowej, przestrzeń zyskała zupełnie nowe oblicze. Dziś klienci robią tam codzienne zakupy w nowoczesnym supermarkecie. Produkcja mleczarska ustąpiła miejsca handlowi, a pamięć o tarnogórskich twarogach przetrwała już tylko w lokalnych wspomnieniach.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Media
Tematy: upadłośćmleczarniasupermarket
Powiązane
samolot
Wszystkie loty odwołane. Brytyjska linia lotnicza ogłasza upadłość
tytoń papierosy wyroby tytoniowe
Znana polska spółka tytoniowa ogłasza upadłość. Rolnicy mają tylko 30 dni na ważny ruch
browar piwo produkcja
Znany niemiecki browar ogłosił upadłość. Prace straci około 100 osób
oprac. Olga Skórko
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKoniec epoki. Dlaczego upadła kultowa mleczarnia? »
Zobacz
|
jarosław kaczyński
Emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Tyle prezes PiS dostaje co miesiąc
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat obsypie się nowymi kwiatami i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
War,Concept.,Military,Silhouettes,Fighting,Scene,On,War,Fog,Sky
Przepowiednia siostry Łucji. Które miasta w Polsce III wojna światowa "oszczędzi"?
Quiz z ortografii do porannej kawy
Quiz z ortografii do porannej kawy. 20/20 to mistrzostwo
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Policjant kontroluje światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła, oto harmonogram zmian
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj