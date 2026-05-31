Taką emeryturę ma Donald Tusk. Kwota naprawdę zaskakuje

Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 08:00
Ile wynosi emerytura Donalda Tuska? Oficjalne oświadczenie majątkowe premiera ujawnia zaskakujące fakty na temat jego finansów. Okazuje się, że szef rządu pobiera co miesiąc świadczenia aż z trzech różnych źródeł: z polskiego ZUS, z Belgii oraz z Komisji Europejskiej. Łączna kwota, jaka trafia na konto premiera, wywołuje ogromne emocje. Sprawdź szczegółowe wyliczenia i zobacz, ile dokładnie zarabia Donald Tusk?

Emerytura Donalda Tuska - jak wygląda sytuacja w 2026 roku?

69-letni obecnie Donald Tusk osiągnął wiek uprawniający do emerytury cztery lata temu, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, które przewidują 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Obecnie (od 1 marca 2026 roku) minimalne świadczenie dla emeryta w Polsce po ostatnich waloryzacjach wynosi 1978,49 zł brutto. Jaką emeryturę, a raczej emerytury, otrzymuje premier w 2026 roku?

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska

Zgodnie z najnowszymi publicznymi sprawozdaniami finansowymi, Donald Tusk dynamicznie powiększył swoje zasoby finansowe w porównaniu do początku kadencji. Premier deklaruje obecnie znaczne oszczędności gotówkowe, które w przeliczeniu na polską walutę osiągają poziom około 1,5 miliona złotych (w podziale na złotówki oraz euro) oraz polisy na życie. W opublikowanym na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oświadczeniu majątkowym premier konsekwentnie deklaruje brak posiadanych nieruchomości (domów, mieszkań) oraz pojazdów mechanicznych. Premier posiada natomiast wpisany do oświadczenia cenny zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku. Jednocześnie jednak powszechnie wiadomo, że pobiera wyjątkowo atrakcyjną emeryturę z instytucji europejskich.

Jaką emeryturę otrzymuje Donald Tusk w 2026 roku?

Dzięki corocznym waloryzacjom świadczeń, łączna kwota, jaką premier otrzymuje z systemu emerytalnego, uległa zauważalnemu zwiększeniu. Donald Tusk pobiera co miesiąc trzy różne świadczenia:

  • Emerytura z Komisji Europejskiej: Za wieloletnią pracę na stanowisku szefa Rady Europejskiej premier otrzymuje obecnie równowartość około 25-26 tys. zł brutto miesięcznie (w skali roku to blisko 70 tys. euro).
  • Emerytura z polskiego ZUS: W wyniku skumulowanych waloryzacji (w tym ostatniej z marca 2026 roku na poziomie 5,3 proc.), polskie świadczenie premiera wzrosło do około 11,5 tys. zł brutto miesięcznie (ponad 138 tys. zł rocznie).
  • Emerytura belgijska: Dodatkowe mniejsze świadczenie zagraniczne, które wynosi około 850-900 zł miesięcznie.

A to oznacza, że w 2026 roku Donald Tusk otrzymuje średnio około 37-38 tys. zł brutto miesięcznie z samego tytułu świadczeń emerytalnych. Jednak to nie koniec, bo jako aktywny polityk Tusk pobiera też regularną pensję szefa rządu, która wynosi w granicach 26 tys. zł brutto miesięcznie.

Jakie dochody, oprócz emerytury, ma Donald Tusk?

Poza gigantycznymi emeryturami i pensją premiera, na łączne zarobki Donalda Tuska składają się dodatkowe źródła dochodu. Należą do nich przede wszystkim:

  • Zyski z praw autorskich (za wydane książki),
  • Dieta parlamentarna o charakterze ryczałtowym,
  • Uposażenie poselskie oraz środki wypłacane przez Kancelarię Premiera,
  • Odsetki bankowe od zgromadzonych oszczędności walutowych.

Wszystkie te dodatkowe elementy zasilają budżet premiera o kolejne kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. W efekcie, łączny strumień miesięcznych wpływów Donalda Tuska (emerytury + pensja + dodatki) w 2026 roku przekracza próg 65 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile wynosi łączna emerytura Donalda Tuska w 2026 roku?

W 2026 roku Donald Tusk otrzymuje średnio około 37-38 tys. zł brutto miesięcznie z samego tytułu świadczeń emerytalnych.

Ile wynosi emerytura Donalda Tuska z Komisji Europejskiej w 2026 roku?

Za wieloletnią pracę na stanowisku szefa Rady Europejskiej Donald Tusk otrzymuje równowartość około 25-26 tys. zł brutto miesięcznie, czyli blisko 70 tys. euro rocznie.

Ile wynosi emerytura Donalda Tuska z polskiego ZUS po waloryzacji z marca 2026 roku?

Po skumulowanych waloryzacjach, w tym ostatniej z marca 2026 roku na poziomie 5,3 proc., polskie świadczenie Donalda Tuska wzrosło do około 11,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Ile wynosi belgijska emerytura Donalda Tuska w 2026 roku?

Emerytura belgijska Donalda Tuska to dodatkowe mniejsze świadczenie zagraniczne, które wynosi około 850-900 zł miesięcznie.

Ile wynosi łączny miesięczny strumień wpływów Donalda Tuska w 2026 roku?

Łączny strumień miesięcznych wpływów Donalda Tuska, obejmujący emerytury, pensję i dodatki, w 2026 roku przekracza próg 65 tysięcy złotych brutto miesięcznie.

Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
