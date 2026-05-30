Kosiniak-Kamysz: Nigdy w historii nie było takiego dnia. To jest absolutny rekord świata

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:59
"W ramach programu SAFE w sobotę podpisanych będzie 29 umów na kwotę 78 mld zł; to jest absolutny rekord świata" – powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Minister obrony narodowej dodał, że to historyczny dzień w procesie modernizacji polskiego wojska.

Minister obrony narodowej uczestniczył w podpisaniu umowy w ramach programu SAFE w zakładzie Dezamet.

Kontrakt opiewający na ponad 13 mld zł

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że umowa wykonawcza zawarta z konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej w zakładzie Dezamet dotyczy realizacji Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. Kontrakt opiewa na ponad 13 mld zł dla wszystkich spółek PGZ Amunicja i zakłada dostawę setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm.

Nigdy w historii procesu modernizacji polskiej armii, nigdy w historii procesu zakupów sprzętu dla Wojska Polskiego nie było takiego dnia, w którym podpisujemy w jednym czasie, w jednym dniu 29 umów na 78 miliardów złotych. To jest absolutny rekord świata. To jest dzień, który zmienia rzeczywistość – powiedział szef MON.

