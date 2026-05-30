Kosiniak-Kamysz: Nigdy w historii nie było takiego dnia. To jest absolutny rekord świata

"W ramach programu SAFE w sobotę podpisanych będzie 29 umów na kwotę 78 mld zł; to jest absolutny rekord świata" – powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Minister obrony narodowej dodał, że to historyczny dzień w procesie modernizacji polskiego wojska.
Minister obrony narodowej uczestniczył w podpisaniu umowy w ramach programu SAFE w zakładzie Dezamet.
Kontrakt opiewający na ponad 13 mld zł
Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że umowa wykonawcza zawarta z konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej w zakładzie Dezamet dotyczy realizacji Narodowej Rezerwy Amunicyjnej. Kontrakt opiewa na ponad 13 mld zł dla wszystkich spółek PGZ Amunicja i zakłada dostawę setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm.
Kosiniak-Kamysz: To jest absolutny rekord świata
Nigdy w historii procesu modernizacji polskiej armii, nigdy w historii procesu zakupów sprzętu dla Wojska Polskiego nie było takiego dnia, w którym podpisujemy w jednym czasie, w jednym dniu 29 umów na 78 miliardów złotych. To jest absolutny rekord świata. To jest dzień, który zmienia rzeczywistość – powiedział szef MON.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Powiązane
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKosiniak-Kamysz: Nigdy w historii nie było takiego dnia. To jest absolutny rekord świata »
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
Zobacz
|