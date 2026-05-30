Sukces Ukraińców. Zaatakowali miasto w Rosji, zniszczyli cenne maszyny

"Ptaki SBS zniszczyły Iskandera i dwa samoloty Tu-142 na lotnisku wojskowym w Taganrogu" – napisał w komunikatorze Telegram płk Browdi, publikując przy tym nagrania z kamer bezzałogowców, na których widać atak i jego skutki.

Atak Ukraińców w Taganrogu

W nocy z piątku na sobotę atakowana była także infrastruktura portowa w Taganrogu w obwodzie rostowskim na południu Rosji; doszło do pożaru zacumowanego w porcie tankowca oraz zbiorników paliwa. Władze obwodu rostowskiego poinformowały o zestrzeleniu ok. 50 ukraińskich bezzałogowców. Celem innego uderzenia był również magazyn paliw w Kraju Krasnodarskim.

Zniszczone samoloty Tu-142

Tu-142 to morskie samoloty patrolowe, będące modyfikacją bombowców strategicznych Tu-95, używanych przez Rosję do atakowania Ukrainy przy pomocy pocisków manewrujących. 1 czerwca 2025 roku ukraińskie służby specjalne przeprowadziły ataki na bazy rosyjskich bombowców strategicznych, niszcząc lub uszkadzając kilkanaście z nich.