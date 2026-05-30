Sukces Ukraińców. Zaatakowali miasto w Rosji, zniszczyli cenne maszyny

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:02
Iskander
Iskander/Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej
Sukces Ukraińców w wojnie z Rosją. Ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych (SBS) zaatakowały rosyjską bazę wojskową w Taganrogu nad Morzem Azowskim, gdzie zniszczyły dwa samoloty Tu-142 oraz wyrzutnię pocisków Iskander – poinformował w sobotę rano pułkownik Robert "Madiar" Browdi, dowódca SBS Ukrainy.

"Ptaki SBS zniszczyły Iskandera i dwa samoloty Tu-142 na lotnisku wojskowym w Taganrogu" – napisał w komunikatorze Telegram płk Browdi, publikując przy tym nagrania z kamer bezzałogowców, na których widać atak i jego skutki.

Atak Ukraińców w Taganrogu

W nocy z piątku na sobotę atakowana była także infrastruktura portowa w Taganrogu w obwodzie rostowskim na południu Rosji; doszło do pożaru zacumowanego w porcie tankowca oraz zbiorników paliwa. Władze obwodu rostowskiego poinformowały o zestrzeleniu ok. 50 ukraińskich bezzałogowców. Celem innego uderzenia był również magazyn paliw w Kraju Krasnodarskim.

Zniszczone samoloty Tu-142

Tu-142 to morskie samoloty patrolowe, będące modyfikacją bombowców strategicznych Tu-95, używanych przez Rosję do atakowania Ukrainy przy pomocy pocisków manewrujących. 1 czerwca 2025 roku ukraińskie służby specjalne przeprowadziły ataki na bazy rosyjskich bombowców strategicznych, niszcząc lub uszkadzając kilkanaście z nich.

Źródło PAP
Tematy: Rosjawojna w UkrainieIskanderTaganrog
