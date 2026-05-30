Iran uderza w Donalda Trumpa: To zdrada i wygórowane żądania

"Prezydent Stanów Zjednoczonych po raz trzeci zdradza dyplomację. Kontynuując blokadę morską i stawiając przesadne żądania w negocjacjach, jeszcze bardziej udowodnił, że nie jest zainteresowany rozmowami i realizuje inne cele" – oświadczył irański polityk.

Porozumienie bez aprobaty Trumpa

W czwartek media amerykańskie podały, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, która dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu, lecz porozumienie to nie uzyskało jeszcze ostatecznej aprobaty Trumpa. Źródła związane z amerykańską administracją potwierdziły te doniesienia.

Warunki wstępnej umowy

Warunki wstępnej umowy mają stanowić, że żegluga przez Cieśninę Ormuz będzie "nieograniczona", a Iran będzie musiał usunąć wszystkie miny z cieśniny w ciągu 30 dni. Blokada morska prowadzona przez siły USA ma również zostać zniesiona.

Jak podały źródła amerykańskie, porozumienie będzie zawierać zobowiązanie Iranu do niepodejmowania działań zmierzających do uzyskania broni jądrowej oraz stanowić, że pierwszymi kwestiami negocjowanymi w ciągu 60 dni będą sposób utylizacji wysoko wzbogaconego uranu znajdującego się w Iranie oraz sposób rozwiązania problemu wzbogacania uranu w tym kraju. Stany Zjednoczone mają się też zobowiązać do omówienia złagodzenia sankcji i uwolnienia zamrożonych irańskich funduszy.

Blokada Cieśniny Ormuz

Po wybuchu konfliktu 28 lutego Iran niemal całkowicie zablokował Cieśninę Ormuz, którą przed wojną transportowano ok. 20 proc. zużywanej na świecie ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. W odpowiedzi ponad miesiąc temu USA wprowadziły blokadę morską irańskich portów, która ma uderzyć w gospodarkę tego państwa. Prezydent Trump zapowiedział w niedzielę, że blokada będzie w pełni utrzymywana do czasu "osiągnięcia, zatwierdzenia i podpisania" porozumienia z Iranem.

Rozejm między USA a Iranem

Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm.