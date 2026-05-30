Niemiecki polityk bije w rząd. "Nie mogę zrozumieć niedoceniania Polski"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:50
Niemieckie wschodnie kraje związkowe wraz z przygranicznymi województwami zachodniej Polski zaapelowały do rządów w Berlinie i Warszawie o rozbudowę połączeń kolejowych między oboma krajami – poinformowały niemieckie media. Chodzi głównie o Kolej Wschodnią na linii Berlin-Kostrzyn nad Odrą. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke ostro skrytykował rząd Niemiec.

Jak podały rozgłośnia Berlin-Brandenburg i niemiecka agencja dpa, apel ten ogłoszono podczas spotkania Partnerstwa Odry w środę w Poznaniu. Wzięły w nim udział cztery landy we wschodnich Niemczech: Brandenburgia, Berlin, Saksonia i Meklemburgia-Pomorze Przednie oraz cztery polskie województwa: wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie i dolnośląskie.

Sygnatariusze apelu zauważyli, że między oboma krajami brakuje wydajnych tras, nowoczesnych pociągów i niezawodnej oferty dla podróżnych. Domagają się oni przede wszystkim rozbudowy tzw. Kolei Wschodniej (Ostbahn), czyli linii kolejowej z Kostrzyna nad Odrą do Berlina. Premier Brandenburgii Dietmar Woidke ocenił, że graniczy z absurdem fakt, iż nad Odrą w Kostrzynie istnieje już nowoczesny most kolejowy, a po stronie niemieckiej trasa wciąż jest jednotorowa i niezelektryfikowana.

Woidke skrytykował rząd Niemiec, który – jego zdaniem – nadal nie docenia projektów związanych z Polską.

Nie mogę zrozumieć tej wstrzemięźliwości wobec projektów związanych z Polską, mających poprawić infrastrukturę w kierunku Polski – podkreślił premier Brandenburgii. Dodał, że właśnie teraz, gdy wielu wątpi, czy Europa nadal jest zjednoczona i czy zachowała swoją dawną atrakcyjność, Europa i Niemcy powinny dać wyraźny sygnał i budować mosty.

Cytowany przez dziennik "Die Welt" Woidke zwrócił uwagę na Kolej Wschodnią (trasę Berlin-Kostrzyn) jako alternatywną trasę podczas modernizacji linii Berlin-Frankfurt nad Odrą, której zamknięcie przez kilka miesięcy w 2029 roku może spowodować znaczne utrudnienia w ruchu. W opinii Woidkego Kolej Wschodnia ma znaczenie nie tylko gospodarcze i turystyczne, lecz także militarne, ponieważ łączy kraje bałtyckie z Niemcami i w razie kryzysu mogłaby służyć do transportu towarów wojskowych.

Polska wiceministra do rządu Niemiec: Potrzebujemy tej infrastruktury

Wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys zaapelowała do niemieckiego rządu o zapewnienie niezbędnych środków do rozbudowy kolei. Jeśli mówimy o współpracy gospodarczej i wspólnym rynku, to potrzebujemy tej infrastruktury – powiedziała, cytowana przez dziennik „Die Welt”.

Od dłuższego czasu na trasie łączącej Berlin z Frankfurtem nad Odrą i dalej z Polską trwają prace modernizacyjne. Niemiecki przewoźnik Deutsche Bahn planuje na 2029 rok kompleksową modernizację linii regionalnej między Berlinem Wschodnim a Frankfurtem nad Odrą, obejmującą naprawę torów, sieci trakcyjnej i infrastruktury. Modernizacja ma potrwać dziewięć miesięcy i dotknąć dziennie około 60 tys. osób, pokonujących ten odcinek. Część komentatorów, powołując się na opóźnienia m.in. przy trwającym remoncie linii Berlin–Hamburg, obawia się, że przerwa potrwa dłużej niż zapowiadane dziewięć miesięcy.

