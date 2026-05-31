Dziennik Gazeta Prawana logo

Putin przegrywa wojnę. Sytuacja zmienia się na korzyść Ukraińców

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
48 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Putin nie interesują negocjacje. "Chce kontynuować wojnę, bo myśli, że może ją wygrać"
Putin nie interesują negocjacje. "Chce kontynuować wojnę, bo myśli, że może ją wygrać"/PAP/EPA
Były ambasador USA w Kijowie jest przekonany, że Władimir Putin przegrywa wojnę. Według niego sytuacja na froncie zmienia się na korzyść Ukrainy. "Ze względu na wysokie straty osobowe w rosyjskiej armii już latem może dojść do zawieszenia broni" - powiedział William B. Taylor. Jego zdaniem NATO powinno nauczyć się od Ukrainy skutecznej obrony przed dronami.

Putin nie chce kończyć wojny

Negocjacje w sprawie zakończenia wojny utknęły w miejscu, ponieważ uwaga Amerykanów przesunęła się na Iran - podkreślił dyplomata i ekspert waszyngtońskiego think tanku Atlantic Council. I okazuje się, że w całym rządzie USA mamy tylko dwóch negocjatorów, którzy prowadzą wszystkie negocjacje: z Iranem, w sprawie Strefy Gazy, Ukrainy i Rosji. I nie mają czasu, by zajmować się tym wszystkim - powiedział z przekąsem Taylor, odnosząc się do specjalnego wysłannika prezydenta Steve’a Witkoffa i zięcia prezydenta Jareda Kushnera, których Donald Trump wyznaczył do prowadzenia negocjacji na tych frontach.

Przyznał, że Witkoff i Kushner "mogliby zrobić więcej", ale według niego negocjacje z Rosją "i tak nie zadziałają". Nawet jeśli USA chciałyby negocjować i naciskać na rozmowy, nie sądzę, by to zadziałało, bo Putin nie chce negocjować. On nie chce iść na kompromis. Nie chce kończyć wojny. Chce ją kontynuować, bo myśli, że może ją wygrać - zauważył rozmówca PAP.

Wielki straty rosyjskiej armii

W opinii eksperta Putin "przegrywa wojnę", lecz "jego generałowie mu tego nie mówią". Sytuacja zmienia się na korzyść Ukraińców. Rosjanie tracą więcej żołnierzy w Ukrainie, niż są w stanie pozyskać do służby. Codziennie tracą tysiąc żołnierzy. To 30 tys. miesięcznie albo i więcej, a nie są w stanie uzupełniać strat na taką skalę - zaznaczył Taylor.

Putin przegrywa. Kiedy to sobie uświadomi, nie dzięki negocjacjom, lecz wskutek sytuacji na froncie, będzie dążył do zawieszenia broni. Tak to widzę - kontynuował. Ekspert uważa, że do wstrzymania ognia może dojść w tym roku, a nawet już latem. Obecne tempo strat żołnierzy nie pozwala na to, by kontynuował wojnę - przekonywał.

Jednocześnie w minionym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosja przygotowuje kolejną mobilizację, a rosyjskie władze postawiły sobie za cel zwiększenie liczebności wojsk o dziesiątki tysięcy żołnierzy. Według niego ma to przede wszystkim na celu zrekompensowanie szczególnie wysokich strat armii rosyjskiej na okupowanym terytorium Ukrainy.

NATO musi uczyć się od Ukrainy

Zdaniem dyplomaty Kreml nie ma mocy, by zaatakować militarnie inne kraje, np. państwa bałtyckie. Putin jest całkowicie zaabsorbowany Ukrainą. Rzucił przeciwko Ukraińcom wszystko, czym dysponował. Nie ma nic innego, co mógłby wysłać, na przykład, na Łotwę - podkreślił.

Zaznaczył jednak, że rosyjska agresja wobec innych krajów, w tym Polski, może przybrać odmienny charakter. Przypomniał w tym kontekście o rosyjskim dronie, który uderzył w blok mieszkalny w Rumunii w tym tygodniu, i o wtargnięciu 19 dronów z Rosji w przestrzeń powietrzną Polski we wrześniu ubiegłego roku.

Ukraińcy wiedzą, jak bronić się przed tymi dronami. NATO musi uczyć się od Ukrainy. Musi korzystać z ukraińskich doświadczeń i wyciągać wnioski z lekcji, które Ukraińcy boleśnie odrobili na polu walki. A są w tym skuteczni - powiedział.

Ukraina sprzedała swoje systemy obrony przed dronami Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym Emiratom Arabskim i Katarowi, ponieważ kraje te również doświadczają ataków irańskich dronów, przed którymi Ukraińcy nauczyli się skutecznie bronić. NATO powinno więc czerpać z doświadczeń Ukrainy i dzięki temu będzie w stanie skuteczniej się bronić - podsumował dyplomata.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaWładimir PutinPutin
Powiązane
Gen. Roman Polko
Gen. Polko nie zgadza się z geopolitykami. "Putin nie opanowałby Warszawy w trzy dni"
Władimir Putin
Eksperci nie mają złudzeń: Rosja testuje NATO, Putin dąży do eskalacji
Kazakhstan hosts the Eurasian Economic Union (EAEU) summit
Putin wściekły po słowach Litwy. "Zniszczymy każdego, kto zaatakuje Królewiec"
oprac. Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPutin przegrywa wojnę. Sytuacja zmienia się na korzyść Ukraińców »
Zobacz
|
Donald Tusk, emerytura, jaka emerytura, emerytura Donalda Tuska
Taką emeryturę ma Donald Tusk. Kwota naprawdę zaskakuje
jarosław kaczyński
Tyle wynosi emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Ta kwota naprawdę zaskakuje
Niedziela handlowa czy z zakazem handlu i utrudnione zakupy 31.05.2026
Niedziela handlowa 31.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 31 maja czy tylko Żabka?
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Powieść kryminalna
Wybrano najlepszy polski kryminał roku. To książka uwielbianego autora
Tankowanie paliwa ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 2 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj