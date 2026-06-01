Emerytury dla artystów

Rządowy projekt wsparcia emerytalnego dla artystów budzi ogromne emocje. Wiele osób z branży rozrywkowej zabrało głos na ten temat. Jednym z nich, jak się okazało, był również Skolim.

Podczas swojego występu na pikniku w Czeremsze, postanowił wypowiedzieć się na ten temat a właściwie wyrazić swoje oburzenie. Nagranie, na którym w wulgarny sposób wyraża się i o projekcie, i samych kolegach po fachu, obiegło media społecznościowe.

Skolim wulgarnie o emeryturach dla artystów

Zdaniem gwiazdy disco-polo artyści nie powinni domagać się emerytur. Powód? Skolim wyjaśnił to w taki oto sposób: Pojechałem dzisiaj na live o tych k*****h artystach. Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. Artyści, albo ci starzy przechlali całą karierę, p*******i, albo ci młodzi robią taką c*****ą muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji. (...) Nigdy na to nie pozwolę.

"Grosza nie dam na to"

Jego zdaniem nie można wyciągać ręki po pieniądze, które "się nie należą". Gram 503 koncerty w roku w całej Polsce. Bawię ludzi, rozweselam różną muzykę. Ludzie robią taneczną, mniej taneczną, ale nie można wyciągać rąk po pieniądze, które się nie należą, bo dzieci potrzebują zbiórki. K***a, dzieci chorują na raka. Wspieramy wszystkich - mówił Skolim.

To pieniądze muszą u nas w Polsce zostać. (...) Nawet grosza nie dam na to, żeby szło za granicę, ale nasze polskie dzieci, nasi emeryci i renciści mają mieć jak najlepiej - stwierdził artysta.

Na kolejnym nagraniu Skolim podkreślił, że to jego zdanie. Nie możemy się godzić na to, żeby z naszych podatków jakieś k***y miały pieniądze. (...) Takie jest moje zdanie. Przepraszam, jeśli kogoś te słowa urażają - powiedział.