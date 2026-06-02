Jest wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Patryka Jakiego

Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał we wtorek, 2 czerwca do Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o wyrażenie przez Parlament Europejski zgody na pociągnięcie europosła Patryka Jakiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie – poinformowała prokuratura krajowa.

Patryk Jaki o wniosku. "Ośmieszanie państwa"

Rzeczniczka prasowa PG podała, że chodzi o śledztwo Zespołu Śledczego w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu, powołanego przez Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka w grudniu 2024 roku. Celem zespołu - czytamy - było zbadanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Służby Więziennej w latach 2015-2023 oraz w sprawowanym przez MS nadzorze nad tą służbą, w związku z zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa złożonymi przez dyrektora Służby Więziennej.

Chwilę później do sprawy odniósł się sam europoseł. W swoim wpisie na platformie X Patryk Jaki stwierdził, że skierowany w jego sprawie wniosek to "ośmieszanie państwa".

Jak podała prok. Adamiak, w ramach prowadzonego śledztwa zgromadzony został materiał dowodowy "uzasadniający dostatecznie podejrzenie popełnienia przez europosła Patryka Jakiego przestępstwa przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków", gdy był on wiceministrem sprawiedliwości, a w jego gestii były sprawy Służby Więziennej.

O co chodzi w sprawie Patryka Jakiego?

Według prokuratury, Jaki miał z naruszeniem obowiązującej wówczas ustawy o Służbie Więziennej wydać dyrektorowi generalnemu SW polecenie podjęcia kolejnych "bezpodstawnych i bezprawnych decyzji personalnych dotyczących funkcjonariusza Służby Więziennej".

Decyzje te - jak podała prok. Adamiak - służyły wyłącznie mianowaniu tego funkcjonariusza na utworzone dla niego powtórnie stanowisko zastępcy dyrektora Biura Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu SW, a tym samym "zapewnieniu mu wyższego uposażenia oraz gwarancji powrotu na to lub równorzędne stanowisko po ewentualnym zakończeniu oddelegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości".

Prok. Adamiak podkreśliła, że "decyzje awansowe dotyczące tego funkcjonariusza podejmowane były w czasie prowadzonego wobec niego postępowania dyscyplinarnego".

Wskazała też że w konsekwencji funkcjonariusz SW uzyskał korzyść osobistą w postaci "nieuprawnionego awansu" oraz korzyść majątkową w postaci wyższego uposażenia. Działania te godziły jednocześnie w interes publiczny, podważając prawidłowe, zgodne z prawem i oparte na obiektywnych kryteriach funkcjonowanie polityki kadrowej Służby Więziennej – dodała.

Według prokuratury decyzje te zostały też podjęte bez spełnienia ustawowych przesłanek warunkujących zarówno zastosowanie rozwiązań kadrowych przewidzianych dla przypadków uzasadnionych ważnymi potrzebami służby, jak i przyznanie awansu.

Immunitet chroni Patryka Jakiego

Przysługująca europosłowi Jakiemu ochrona immunitetowa powoduje, że nie może być on pociągnięty do odpowiedzialności karnej za bez zgody Parlamentu Europejskiego. Rzeczniczka prasowa podkreśliła, że czyn objęty przekazanym we wtorek wnioskiem nie ma związku z wykonywaniem przez Jakiego mandatu do PE, a „w szczególności nie stanowi opinii wyrażanych ani głosów oddawanych w ramach działalności parlamentarnej”.

Z kolei wniosek o wyrażenie przez PE zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Jakiego - podała prok. Adamiak - "został złożony z ostrożności procesowej, na wypadek podejmowania" przez niego "działań utrudniających lub uniemożliwiających ogłoszenie zarzutu i jego przesłuchanie w charakterze podejrzanego".

Jaki do sprawy odniósł się w swoich mediach społecznościowych. "Zarzut polega na tym, że miałem przekroczyć uprawnienia (…), rzekomo awansując kogoś na zastępcę dyrektora jakiegoś biura (co jest ciągłą praktyką za każdych rządów), a zacytuję - nie było to ich zdaniem uzasadnione »ważnymi potrzebami służby«. Kropka. Czy oni są normalni? I z tego powodu chcą robić cyrk na całą Europę z zatrzymaniem" – napisał na portalu X.

Jego zdaniem "władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji". "Nie wiem, jakich będą musieli ustawić znów sędziów, aby coś tak absurdalnego przyklepali" - dodał. Jeszcze w kwietniu br. immunitet Jakiego został uchylony przez PE w innej sprawie - chodziło o prywatny akt oskarżenia, który wobec europosła złożył sędzia Igor Tuleya.