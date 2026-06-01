Patrioty chronią centrum logistyczne w Jasionce

Centrum logistyczne w podrzeszowskiej Jasionce jest częścią misji NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). To przez nie sprzęt wojskowy trafia do Ukrainy. Obecność systemów Patriot umożliwia bezpieczne prowadzenie tych działań — zaznaczyło holenderskie ministerstwo obrony.

Holendrzy przedłużają misję

Resort poinformował w piątek, że misja Patriotów, która miała zakończyć się na początku czerwca, zostanie przedłużona maksymalnie o sześć miesięcy. Ministra obrony Dilan Yesilgoz-Zegerius przekazała w piśmie do parlamentu, że decyzja zapadła w odpowiedzi na prośbę NATO i Polski. Podkreśliła, że Patriot to ważny, ale deficytowy system obrony powietrznej, szczególnie w obecnej sytuacji bezpieczeństwa międzynarodowego.

Holandia dostarcza systemy obrony powietrznej do ochrony centrum logistycznego w Polsce od grudnia 2025 roku. Oprócz dwóch systemów Patriot wysłała też system rakietowy NASAMS, środki do zwalczania dronów i 300 żołnierzy. Patrioty i grupa około 150 żołnierzy do obsługi pozostaną w Polsce najpóźniej do początku grudnia. Pozostałe systemy i pozostali żołnierze mają wrócić do Holandii w czerwcu.

Patryk Kulpok