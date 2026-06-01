Dziennik Gazeta Prawana logo

Holenderskie Patrioty zostaną u nas dłużej. "Na prośbę NATO i Polski"

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 14:12
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Holenderskie Patrioty zostaną u nas dłużej. "Na prośbę NATO i Polski"
Holenderskie Patrioty zostaną u nas dłużej. "Na prośbę NATO i Polski"/Shutterstock
Misja dwóch holenderskich systemów Patriot stacjonujących w Polsce potrwa dłużej niż pierwotnie planowano. Jak przekazała na portalu X ambasada Holandii, rozmieszczenie zestawów chroniących hub logistyczny NATO w Jasionce zostało przedłużone o maksymalnie pół roku.

Patrioty chronią centrum logistyczne w Jasionce

Centrum logistyczne w podrzeszowskiej Jasionce jest częścią misji NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU). To przez nie sprzęt wojskowy trafia do Ukrainy. Obecność systemów Patriot umożliwia bezpieczne prowadzenie tych działań — zaznaczyło holenderskie ministerstwo obrony.

Holendrzy przedłużają misję

Resort poinformował w piątek, że misja Patriotów, która miała zakończyć się na początku czerwca, zostanie przedłużona maksymalnie o sześć miesięcy. Ministra obrony Dilan Yesilgoz-Zegerius przekazała w piśmie do parlamentu, że decyzja zapadła w odpowiedzi na prośbę NATO i Polski. Podkreśliła, że Patriot to ważny, ale deficytowy system obrony powietrznej, szczególnie w obecnej sytuacji bezpieczeństwa międzynarodowego.

Holandia dostarcza systemy obrony powietrznej do ochrony centrum logistycznego w Polsce od grudnia 2025 roku. Oprócz dwóch systemów Patriot wysłała też system rakietowy NASAMS, środki do zwalczania dronów i 300 żołnierzy. Patrioty i grupa około 150 żołnierzy do obsługi pozostaną w Polsce najpóźniej do początku grudnia. Pozostałe systemy i pozostali żołnierze mają wrócić do Holandii w czerwcu.

Patryk Kulpok

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: PatriotHolandiaJasionkasystem Patriot
Powiązane
Rosja traciłaby miliardy rocznie. Szwedzi wprost: To byłby szok geopolityczny
Rosja traciłaby miliardy rocznie. Szwedzi wprost: To byłby szok geopolityczny
Gitanas Naused
Prezydent Litwy protestuje przeciwko planom UE. "Trzeba Rosję powstrzymywać, a nie zachęcać"
Zełenski
"Mam brzydkie podejrzenia". Senator KO o decyzji prezydenta Ukrainy
oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraHolenderskie Patrioty zostaną u nas dłużej. "Na prośbę NATO i Polski" »
Zobacz
|
jarosław kaczyński
Emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Tyle prezes PiS dostaje co miesiąc
Nagroda Literacka Nike 2025
To najlepsza książka roku. Co dokładnie oznacza jej tytuł?
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Tankowanie paliwa ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 2 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
Aktualny horoskop miesięczny na czerwiec 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop miesięczny na czerwiec 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj