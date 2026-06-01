Dziennik Gazeta Prawana logo

"Mam brzydkie podejrzenia". Senator KO o decyzji prezydenta Ukrainy

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 11:51
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Zełenski
"Mam brzydkie podejrzenia". Senator KO o decyzji prezydenta Ukrainy/Shutterstock
Krzysztof Kwiatkowski, senator KO skomentował w Polsat News kontrowersyjną decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nadania imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce. Powiedział, że liczy na jej zmianę, ponieważ taki ruch uderza także w ukraińską rację stanu.

W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wyjaśnił, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Krzysztof Kwiatkowski: Ja mam swoje podejrzenia

Ta decyzja wzbudziła ogromne oburzenie w Polsce. Zaprotestował m.in. IPN. "Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Budowanie przez władze Ukrainy kultu Ukraińskiej Powstańczej Armii musi budzić sprzeciw wszystkich, którzy pamiętają o działalności tej formacji" - czytamy we spisie Instytutu Pamięci Narodowej na platformie X.

W Polsat News skomentował to Krzysztof Kwiatkowski. Ja mam swoje podejrzenia i to brzydkie, że decyzja prezydenta Zełenskiego wcale nie jest związana aż z takim jego skrętem, bo nie był politykiem, który był znany z tego, że budował się na nucie nacjonalistycznej w przypadku UPA - powiedział.

"To uderza w ukraińską rację stanu"

Jego zdaniem ta decyzja prezydenta Zełenskiego" związana jest z jego osobistymi problemami, a dokładniej z problemami jego współpracowników i rozwijającymi się kolejnymi wątkami afery korupcyjnej w jego otoczeniu". Według niego, nadanie jednostce nazwy "Bohaterów UPA" "szkodzi relacjom polsko-ukraińskim i jest niekorzystne również z punktu widzenia interesów samej Ukrainy". Chcę wierzyć, że ten czas strona ukraińska wykorzysta do tego, żeby wycofać się z tej decyzji, bo ta decyzja de facto uderza także w ukraińską rację stanu - dodał.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Krzysztof KwiatkowskiWołodomyr ZełenskiUPA
Powiązane
Rosja nie poprzestanie na prowokacjach? Szef MON wprost mówi o możliwej agresji na państwo NATO
Ukraina zaczyna wygrywać z Rosją. "Wygląda to na punkt zwrotny w tej wojnie"
Sejm
Trzy partie z dużym wzrostem poparcia. Przetasowania w najnowszym sondażu
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki przegrywa z Aleksandrem Kwaśniewskim. Sondaż wskazał najlepszego prezydenta
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
Dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Mam brzydkie podejrzenia". Senator KO o decyzji prezydenta Ukrainy »
Zobacz
|
jarosław kaczyński
Emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Tyle prezes PiS dostaje co miesiąc
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat obsypie się nowymi kwiatami i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
War,Concept.,Military,Silhouettes,Fighting,Scene,On,War,Fog,Sky
Przepowiednia siostry Łucji. Które miasta w Polsce III wojna światowa "oszczędzi"?
Quiz z ortografii do porannej kawy
Quiz z ortografii do porannej kawy. 20/20 to mistrzostwo
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Policjant kontroluje światła samochodu
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Klamka zapadła, oto harmonogram zmian
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj