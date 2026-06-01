Awantura o order Zełenskiego. "Tusk stoi po stronie usprawiedliwiania gloryfikacji UPA"

Prezydent Karol Nawrocki zaproponował w piątek, by prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu odebrać Order Orła Białego. Polski chce, by jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu Orła Białego 8 czerwca było odebranie odznaczenia jego ukraińskiemu odpowiednikowi. W ponadtrzystuletniej historii tego odznaczenia odebrano je tylko jednej osobie - na mocy decyzji sądu.

Tusko pomyśle Nawrockiego

W reakcji na Donald Tusk stwierdził, że "jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość". - "Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie rozumieć. Polski też. Zanim będzie za późno" - oświadczył szef polskiego rządu i dodał, że "jeśli obaj prezydenci będą liderami sporów historycznych i emocji, to na Kremlu będą mieli powód do radości".

Przydacz: Tusk mógłby się chociaż raz zachować przyzwoicie

Dopytywany o tę sprawę w poniedziałkowy "Graffiti" w Polsacie Marcin Przydacz powiedział, że "uznałem wszyscy Polacy jak jeden mąż łącznie z panem premierem poprą decyzję pana prezydenta, a tu się okazuje, że pan Donald Tusk ma zupełnie inną optykę". "Dziwię się, dziwię się, bo większość Polaków naprawdę jest oburzona tym, co robi Zełenski i jest oburzona stawianiem pomników, nazywaniem ugrupowań wojskowych bandytami z UPA, a pan premier Donald Tusk to usprawiedliwia i zaczyna atakować swojego własnego prezydenta. W tej sprawie mógłby się chociaż raz zachować przyzwoicie" - ocenił prezydencki minister.

Order Orła Białego przyznał Zełenskiemu Andrzej Duda

Order Orła Białego przyznał Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda. Deklaracja prezydenta Nawrockiego jest reakcją na ogłoszoną kilka dni temu decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia Bohaterów UPA.

Historia Orderu Orła Białego

Order Orła Białego to najwyższe polskie odznaczenie przyznawane od ponad trzystu lat, także w pierwszym okresie zaborów. Zostało oficjalnie ustanowione w 1705 r. przez króla Augusta II Mocnego, ale po raz pierwszy nadane dwa lata wcześniej. Otrzymał je od Augusta II Mocnego Iwan Mazepa, jeden z bohaterów narodowych Ukrainy, który dążąc do jej usamodzielnienia się, do pewnego momentu służył Polsce, potem Rosji, a w końcu postawił na antyrosyjski sojusz ze Szwecją. W tym momencie znalazł się w jednym obozie politycznym z wybranym na króla Polski pod naciskiem szwedzkim Stanisławem Leszczyńskim.

Komu odebrano Order Orła Białego?

W 1921 r. Order Orła Białego dostał Wincenty Witos. Jemu jedynemu w 1932 r. Orła Białego odebrano, ale w 1939 r., już po klęsce wrześniowej, zwrócono. Witos utracił odznaczenie w konsekwencji wyroku sądowego w tzw. procesie brzeskim. Razem z przywódcą PSL-u na ławie oskarżonych zasiedli przeciwnicy autokratycznych rządów sanacji. Kilka tygodni po klęsce wrześniowej, gdy czołowi przedstawiciele sanacji opuścili Polskę przez granicę w Zaleszczykach, Witos, który pozostał w okupowanym przez Niemców kraju, odzyskał order. Stało się to na mocy dekretu, który wydał pierwszy prezydent RP na uchodźstwie Władysław Raczkiewicz.