Dziennik Gazeta Prawana logo

Ukraiński ekspert: Ukraińcy będą kozłem ofiarnym kampanii wyborczej w Polsce

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:26
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
Jewhen Mahda
Jewhen Mahda/PAP Archiwalny
Ukraiński analityk polityczny Jewhen Mahda ocenił, że decyzje władz w Kijowie dotyczące upamiętniania postaci związanych z ukraińskim ruchem niepodległościowym XX wieku wynikają z poszukiwania przez Ukrainę własnej tożsamości w czasie wojny, a nie ze zwrotu w stronę nacjonalizmu. Zarazem ekspert dziwi się, że w obronie europejskich wartości występuje akurat polska prawica i wskazuje, że Ukraińcy będą kozłem ofiarnym kampanii wyborczej w Polsce.

Według niego reakcje części polskiej klasy politycznej na te działania, które widoczne są w ostatnich dniach, wpisują się z kolei w logikę rozpoczynającej się kampanii wyborczej w Polsce.

Ukraiński ekspert: Nie mamy innej historii, choćby nasi sąsiedzi bardzo tego chcieli

W ostatnich dniach w Polsce szeroko komentowano decyzję o nadaniu jednej z jednostek Sił Operacji Specjalnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA" oraz udział prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w ceremonii ponownego pochówku jednego z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Andrija Melnyka.

Zdaniem Mahdy wydarzenia te należy analizować przede wszystkim w kontekście wojny z Rosją i sposobu, w jaki współczesna Ukraina definiuje własną historię.

Nie mamy innej historii, choćby nasi sąsiedzi bardzo tego chcieli. Ukraina znajduje się w stanie wojny dłużej, niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Dlatego naszym europejskim partnerom i szczerym przyjaciołom często trudno zrozumieć naszą logikę – powiedział.

Ukraiński ekspert: Decyzja o UPA nie wyszła z inicjatywy Zełenskiego, lecz oddolnie

Ekspert podkreślił, że decyzja dotycząca nazwy jednostki wojskowej nie była – według jego wiedzy – inicjatywą Zełenskiego, który wydał dekret w tej sprawie.

To była inicjatywa oddolna, inicjatywa tego pododdziału Sił Operacji Specjalnych, a nie decyzja podjęta na górze. To forma uczczenia tych, którzy walczyli o niepodległość Ukrainy – ocenił.

Ukraiński ekspert: Członkowie UPA walczyli przeciwko nazizmowi i komunizmowi

Mahda zwrócił uwagę, że dla wielu Ukraińców UPA funkcjonuje obecnie przede wszystkim jako symbol walki o własne państwo.

Bardzo trudno jest mi w określeniu "bohaterowie UPA" odnaleźć konkretne osoby – czy to morderców, czy tych, którzy bohatersko walczyli za Ukrainę. Kiedy przechodzimy ulicą Bohaterów Monte Cassino, nie znamy przecież wszystkich tych ludzi z nazwiska. Po prostu oddajemy hołd tym, którzy walczyli przeciwko nazizmowi. Członkowie UPA również walczyli przeciwko nazizmowi, a także komunizmowi – argumentował.

Pytany o udział Zełenskiego w uroczystościach związanych z Andrijem Melnykiem, Mahda odrzucił interpretacje mówiące o nacjonalistycznym zwrocie obecnego prezydenta.

To raczej potwierdza tezę, że nawet w polskim społeczeństwie, które rozumie nas najlepiej spośród wszystkich społeczeństw europejskich, Ukraińcy są jednocześnie rozumiani najgorzej – powiedział.

Według analityka różnice w postrzeganiu historii między Polakami i Ukraińcami są nieuniknione.

Nie można żyć wyłącznie historią. Historia zawsze będzie dla różnych narodów różna. Nigdy tego nie przezwyciężymy, nawet gdybyśmy bardzo chcieli. Ujednolicona historia jest możliwa tylko w państwie totalitarnym – ocenił.

Ukraiński ekspert: Ukraińcy będą kozłem ofiarnym kampanii wyborczej w Polsce

Mahda odniósł się również do inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jak zaznaczył, rozumie mechanizmy polskiej polityki, jednak — jego zdaniem — działania takie należy postrzegać w kontekście rywalizacji wewnętrznej w Polsce.

To wszystko wpisuje się w logikę kampanii parlamentarnej, która już się rozpoczęła. W praktyce wystartowała półtora roku przed dniem głosowania – powiedział.

Według niego polskie ugrupowania polityczne znajdują się obecnie w trudnej sytuacji i poszukują tematów mobilizujących wyborców.

Już teraz mogę powiedzieć, że Ukraińcy będą kozłem ofiarnym tej kampanii. Zarówno dla prawicy, co jest dość naturalne, jak i dla Koalicji Obywatelskiej – ocenił.

Ukraiński ekspert: Polska prawica broni europejskich wartości? Jedno z drugim się nie kojarzy

Mahda skrytykował również pojawiające się w Polsce głosy, że współczesna polityka historyczna Ukrainy może utrudnić jej integrację europejską.

Dziwi mnie, kiedy przedstawiciele polskiej prawicy występują w roli obrońców wartości europejskich. Jakoś jedno z drugim mi się nie kojarzy – powiedział ekspert PAP.

Według historyków w lipcu 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim dawnego województwa wołyńskiego na terenie obecnej Ukrainy. Sprawcami zbrodni, która nazywana jest także rzezią wołyńską, byli członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) - B (frakcja Bandery) i podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia.

Polska i Ukraina od lat różnią się w ocenie działalności OUN i UPA. Dla polskiej strony wydarzenia na Wołyniu były zbrodnią ludobójstwa, dla Ukraińców był to efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za który w równym stopniu odpowiedzialne były obie strony. Dodatkowo Ukraińcy postrzegają OUN i UPA przeważnie jako organizacje antysowieckie (ze względu na ich powojenny ruch oporu wobec ZSRR).

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Karol Nawrockiwołodymyr zełenskiUPAkampania wyborcza
Powiązane
Roman Dmowski
Ukraiński dziennikarz: Dla nas kontrowersyjny jest Roman Dmowski, ale nie żądamy usuwania jego pomników
Donald Tusk
Odebranie orderu Zełenskiemu. Kontrasygnata premiera Tuska jest konieczna?
Ukraińcy świętują 117. rocznicę urodzin Stepana Bandery
Spór o UPA. "Oni najpierw wymordowali 100 tys. Polaków, a potem walczyli z Sowietami"
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUkraiński ekspert: Ukraińcy będą kozłem ofiarnym kampanii wyborczej w Polsce »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski o wojnie w Polsce. "Wejdą wojska, które..."
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Klamka zapadła, zostało mało czasu
Nowa Skoda Octavia
Skoda zmienia styl i technologię. Octavia wjeżdża z nową hybrydą 1.5 TSI
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
"Morfeusz"
Wyczekiwany polski serial kryminalny w streamingu. "Napięcie do ostatniej sceny"
GAC Aion UT
Polacy kupują zamiast SUV-a. Nowy hit ma 204 KM i wygodne wnętrze. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj