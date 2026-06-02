Ukraiński ekspert: Ukraińcy będą kozłem ofiarnym kampanii wyborczej w Polsce

Według niego reakcje części polskiej klasy politycznej na te działania, które widoczne są w ostatnich dniach, wpisują się z kolei w logikę rozpoczynającej się kampanii wyborczej w Polsce.

Ukraiński ekspert: Nie mamy innej historii, choćby nasi sąsiedzi bardzo tego chcieli

W ostatnich dniach w Polsce szeroko komentowano decyzję o nadaniu jednej z jednostek Sił Operacji Specjalnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA" oraz udział prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w ceremonii ponownego pochówku jednego z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN), Andrija Melnyka.

Zdaniem Mahdy wydarzenia te należy analizować przede wszystkim w kontekście wojny z Rosją i sposobu, w jaki współczesna Ukraina definiuje własną historię.

Nie mamy innej historii, choćby nasi sąsiedzi bardzo tego chcieli. Ukraina znajduje się w stanie wojny dłużej, niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Dlatego naszym europejskim partnerom i szczerym przyjaciołom często trudno zrozumieć naszą logikę – powiedział.

Ukraiński ekspert: Decyzja o UPA nie wyszła z inicjatywy Zełenskiego, lecz oddolnie

Ekspert podkreślił, że decyzja dotycząca nazwy jednostki wojskowej nie była – według jego wiedzy – inicjatywą Zełenskiego, który wydał dekret w tej sprawie.

To była inicjatywa oddolna, inicjatywa tego pododdziału Sił Operacji Specjalnych, a nie decyzja podjęta na górze. To forma uczczenia tych, którzy walczyli o niepodległość Ukrainy – ocenił.

Ukraiński ekspert: Członkowie UPA walczyli przeciwko nazizmowi i komunizmowi

Mahda zwrócił uwagę, że dla wielu Ukraińców UPA funkcjonuje obecnie przede wszystkim jako symbol walki o własne państwo.

Bardzo trudno jest mi w określeniu "bohaterowie UPA" odnaleźć konkretne osoby – czy to morderców, czy tych, którzy bohatersko walczyli za Ukrainę. Kiedy przechodzimy ulicą Bohaterów Monte Cassino, nie znamy przecież wszystkich tych ludzi z nazwiska. Po prostu oddajemy hołd tym, którzy walczyli przeciwko nazizmowi. Członkowie UPA również walczyli przeciwko nazizmowi, a także komunizmowi – argumentował.

Pytany o udział Zełenskiego w uroczystościach związanych z Andrijem Melnykiem, Mahda odrzucił interpretacje mówiące o nacjonalistycznym zwrocie obecnego prezydenta.

To raczej potwierdza tezę, że nawet w polskim społeczeństwie, które rozumie nas najlepiej spośród wszystkich społeczeństw europejskich, Ukraińcy są jednocześnie rozumiani najgorzej – powiedział.

Według analityka różnice w postrzeganiu historii między Polakami i Ukraińcami są nieuniknione.

Nie można żyć wyłącznie historią. Historia zawsze będzie dla różnych narodów różna. Nigdy tego nie przezwyciężymy, nawet gdybyśmy bardzo chcieli. Ujednolicona historia jest możliwa tylko w państwie totalitarnym – ocenił.

Ukraiński ekspert: Ukraińcy będą kozłem ofiarnym kampanii wyborczej w Polsce

Mahda odniósł się również do inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Jak zaznaczył, rozumie mechanizmy polskiej polityki, jednak — jego zdaniem — działania takie należy postrzegać w kontekście rywalizacji wewnętrznej w Polsce.

To wszystko wpisuje się w logikę kampanii parlamentarnej, która już się rozpoczęła. W praktyce wystartowała półtora roku przed dniem głosowania – powiedział.

Według niego polskie ugrupowania polityczne znajdują się obecnie w trudnej sytuacji i poszukują tematów mobilizujących wyborców.

Już teraz mogę powiedzieć, że Ukraińcy będą kozłem ofiarnym tej kampanii. Zarówno dla prawicy, co jest dość naturalne, jak i dla Koalicji Obywatelskiej – ocenił.

Ukraiński ekspert: Polska prawica broni europejskich wartości? Jedno z drugim się nie kojarzy

Mahda skrytykował również pojawiające się w Polsce głosy, że współczesna polityka historyczna Ukrainy może utrudnić jej integrację europejską.

Dziwi mnie, kiedy przedstawiciele polskiej prawicy występują w roli obrońców wartości europejskich. Jakoś jedno z drugim mi się nie kojarzy – powiedział ekspert PAP.

Według historyków w lipcu 1943 r. Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim dawnego województwa wołyńskiego na terenie obecnej Ukrainy. Sprawcami zbrodni, która nazywana jest także rzezią wołyńską, byli członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) - B (frakcja Bandery) i podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia.

Polska i Ukraina od lat różnią się w ocenie działalności OUN i UPA. Dla polskiej strony wydarzenia na Wołyniu były zbrodnią ludobójstwa, dla Ukraińców był to efekt symetrycznego konfliktu zbrojnego, za który w równym stopniu odpowiedzialne były obie strony. Dodatkowo Ukraińcy postrzegają OUN i UPA przeważnie jako organizacje antysowieckie (ze względu na ich powojenny ruch oporu wobec ZSRR).