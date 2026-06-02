Milion Polek nosi to imię. Po szwedzku oznacza "kaczkę"

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Ta informacja może nieco zdziwić. Okazuje się, że popularne w Polsce imiona, poza granicami naszego kraju mogą być pewnego rodzaju zaskoczeniem. Powód? Niektóre z nich znaczą zupełnie coś innego, niż imię. Tak jest z jednym, bardzo w Polsce, popularnym, wręcz jednym z najbardziej popularnych imion. W Szwecji to zdrobnienie nazwy pewnego zwierzęcia. O jakie imię chodzi? Co oznacza ono w Szwecji?

Wybór imienia dla dziecka to często niezła zagwozdka dla przyszłych rodziców. To też jedna z najważniejszych decyzji dotycząca przyszłości ich pociechy. W Polsce coraz częściej przyszli rodzice stawiają na rodzinną tradycję albo klasyczne, staropolskie imiona.

Druga, często stosowana metoda wyboru imienia dla dziecka to te nowoczesne lub też międzynarodowe, które będą zrozumiałe i łatwe do wymówienia również w innych krajach. Wśród imion, które otrzymują polskie dzieci, a zwłaszcza dziewczynki jest jedno bardzo popularne i też bardzo tradycyjne.

To jedno z najpopularniejszych imion w Polsce

Imieniem, które od lat cieszy się uznaniem i nosi je ponad milion kobiet, jest imię Anna. To imię popularne jest od wielu pokoleń, ale ma też bardzo długą tradycję. Imię Anna wywodzi się z języka hebrajskiego. Tłumaczy się je jako "pełną wdzięku" lub "pełną łaski". Do Polski imię Anna zawitało w XIII wieku a dokładnie od 1229 roku, zaś w formie Hanna – od 1311 roku.

Co oznacza to imię w Szwecji?

Okazuje się, że to tak bardzo tradycyjne imię, w Szwecji ma nieco inny wydźwięk. Chodzi o jedno ze zdrobnień a dokładnie o "Ankę". W języku szwedzkim słowo "anka" oznacza nazwę zwierzęcia, czyli "kaczkę". Nie zmienia to faktu, że Szwedki również noszą imię Anna lub Ann.

Jaka jest osoba nosząca to imię?

Nie zmienia to faktu, że w Polsce wciąż wiele dziewczynek otrzymuje to imię. Osoby o imieniu Anna postrzegane są jako łagodne, cierpliwe a przede wszystkim bardzo empatyczne. Poza tym to kobiety, które:

  • mają pogodę ducha
  • dużo delikatności i uwagi na drugą osobę
  • są towarzyskie, nie lubię samotności
  • nie chowają urazy i szybko przebaczają.

Anny świętują imieniny 26 lipca, ale celebrują ten dzień także 1 września albo 9 grudnia. Popularne i znane Anny w Polsce to m.in. Anna Seniuk, Anna Dymna, Anna Jantar, Anna German, czy Anna Dereszowska.

