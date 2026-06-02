Wielki test keczupów. Jeden z najlepszych kupisz w Polsce

oprac. Olga SkórkoOlga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 06:00
[aktualizacja 28 maja 2026, 09:25]
Wielki test keczupów. Jeden z najlepszych kupisz w Polsce/Shutterstock
Niemiecka fundacja Stiftung Warentest przetestowała 23 popularne keczupy, sprawdzając ich skład, smak oraz obecność szkodliwych substancji. Choć aż 12 produktów otrzymało ocenę "dobrą", w czterech wykryto toksyny pleśniowe. Wyniki badania przynoszą dobre wieści dla Polaków – jeden z najlepiej ocenionych budżetowych keczupów jest dostępny w polskich marketach w bardzo przystępnej cenie.

Eksperci z fundacji Stiftung Warentest wzięli pod lupę 23 różne keczupy, w tym pięć produktów dedykowanych dzieciom. Testerzy sprawdzali kluczowe parametry: smak, konsystencję, udział pomidorów w składzie, obecność zanieczyszczeń oraz jakość etykiet i łatwość recyklingu opakowań. Produkty oceniano w skali od "niedostatecznej" do "bardzo dobrej". Niższe noty otrzymywały przede wszystkim te keczupy, które zawierały nadmierne ilości cukru i soli, lub w których cukier zastąpiono chemicznymi słodzikami.

Test keczupów. Oto zwycięzcy

Najwyższą notę za smak (1,0) otrzymał keczup marki Born z Turyngii. To świetna wiadomość dla polskich konsumentów, ponieważ ten produkt jest dostępny na naszym rynku. Badanie udowodniło również, że niska cena nie wyklucza dobrej jakości. W gronie najtańszych produktów najlepiej wypadły:

  • Edeka Gut & Günstig
  • Lidl Kania Classic
  • Keczup Kania Classic, dostępny w każdym polskim Lidlu, kosztuje zazwyczaj od 6,49 do 6,99 zł za opakowanie (często taniej w promocji), co czyni go jednym z najbardziej opłacalnych wyborów pod względem jakości do ceny.
  • W kategorii produktów dla dzieci triumfował natomiast ekologiczny keczup Byodo, choć jest on znacznie droższy od konkurencji.

Których marek unikać?

Testy laboratoryjne przyniosły również niepokojące informacje. W czterech keczupach wykryto podwyższony poziom toksyn pleśniowych, co poskutkowało obniżeniem ich ocen. Problematyczne produkty to:

  • Keczup Felix
  • Heinz (wersja o obniżonej zawartości kalorii)
  • Hello Taste
  • K-Klassik (marka własna sieci Kaufland)
Eksperci radzą, na co zwracać uwagę robiąc zakupy

Eksperci radzą, na co zwracać uwagę podczas każdych zakupów:

  • Czytaj skład: Unikaj zamienników cukru, które nie zawsze są zdrowsze od klasycznego cukru.
  • Kontroluj sól i cukier: Zawsze sprawdzaj tabelę wartości odżywczych na odwrocie opakowania.
  • Wybieraj szkło: Szklane butelki są nie tylko bardziej ekologiczne, ale też łatwiej poddają się recyklingowi niż niektóre plastikowe butelki z trudnymi do usunięcia etykietami.

Pamiętaj, że w sklepie nie masz szansy sprawdzić wszystkich parametrów laboratoryjnych, dlatego trzymanie się marek, które regularnie przechodzą pozytywne testy jakości, to najbezpieczniejsza strategia dla Twojego portfela i zdrowia.

