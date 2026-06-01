Nie żyje Zdzisław Badura

Zdzisław Badura nie żyje. Był twórca polskiej, znanej marki obuwniczej oraz właścicielem hotelu w Wadowicach. Miał 74 lata.

O jego śmierci poinformowali współpracownicy z Hotelu Badura w mediach społecznościowych. "Dziś odszedł od nas człowiek wyjątkowy. Nasz właściciel, szef, mentor i przyjaciel. Człowiek, który uczył nas nie tylko pracy, ale także szacunku, uczciwości i odpowiedzialności. Był nie tylko szefem, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem – człowiekiem zasad, kultury i szacunku do drugiego człowieka. Dla wielu z nas był mentorem, autorytetem i inspiracją" – czytamy.

"Prowadził biznes z ludźmi i dla ludzi"

Napisano, że Zdzisław Badura "prowadził swój biznes z ludźmi i dla ludzi, zawsze stawiając na uczciwość, relacje oraz wzajemne zaufanie". "Dzięki niemu to miejsce stało się czymś więcej niż firmą – stało się społecznością ludzi" - brzmiały słowa wpisu.

Kim był Zdzisław Badura?

Zdzisław Badura swój biznes otworzył w 1979 roku. To wtedy powstał jego zakład szewski pod Wadowicami. Firma z biegiem lat stała się rozpoznawalną, ogólnopolską marką.

Jak wynika z informacji portalu Wadowice24 w szczytowym okresie marka Badura posiadała 70 sklepów. W zakładach w Wadowicach zatrudnionych było 500 osób. Po przekształceniach w 2021 roku marka przeszła w struktury polskiej sieci CCC. Badura stworzył również Hotelu Badura w Wadowicach.

Data i miejsce pogrzebu Zdzisława Badury

Pogrzeb Zdzisława Badury odbędzie się w środę, 3 czerwca. Ceremonia odbędzie się w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca NMP w Stanisławiu Górnym o godz. 15:00.