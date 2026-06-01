Konsekwencje referendum w Krakowie. Tusk podjął radykalną decyzję

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 15:49
Donald Tusk podjął radykalną decyzję dotyczącą struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To konsekwencja przegranego przez Aleksandra Miszalskiego referendum w Krakowie. Co zrobił premier?

W niedzielę, 24 maja odbyło się w Krakowie referendum. Głosowano nad odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa.

Przegrane referendum w Krakowie

Referendum, którego inicjatorami byli mieszkańcy, a w dalszej fazie wsparły je siły opozycyjne, zakończyło się dla Aleksandra Miszalskiego porażką. Mieszkańcy zarzucali prezydentowi złe zarządzanie budżetem i zadłużenie miasta, kontrowersyjną politykę transportową i zasady Strefy Czystego Transportu, niespełnienie obietnic wyborczych oraz nepotyzm.

Morawiecki zabrał głos po porażce Miszalskiego. Nie krył zadowolenia

Radykalna decyzja Donalda Tuska

Miszalski poza tym, że był prezydentem Krakowa, był również szefem KO w Małopolsce. Jak dowiedział się Onet.pl Donald Tusk podjął radykalną decyzję. Miszalski stracił kolejne stanowisko. Powód? Premier właśnie podjął decyzję o rozwiązaniu struktur partii w Małopolsce.

To ona stworzy nowe struktury KO

Stanowisko komisarza powierzył Dorocie Niedzieli, czyli wicemarszałkini Sejmu. Niedziela ma zbudować nowe struktury KO w tym regionie od zera. Do czasu aż wyłoniony zostanie nowy przewodniczący. Miszalski stracił nie tylko stanowisko szefa małopolskiej KO, ale również w zarządzie krajowej Koalicji Obywatelskiej. W nim regionalni liderzy zasiadają z automatu.

Aleksander Miszalski stracił stanowisko prezydenta Krakowa w wyniku referendum. Wzięło w nim udział 29,99 proc. uprawnionych do głosowania. Dało to 176 tys. 228 oddanych głosów. Za odwołaniem prezydenta zagłosowało 171 tys. 581 osób, natomiast przeciw 3 tys. 631 osób.

