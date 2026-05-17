Dziennik Gazeta Prawana logo

Prezydent Aleksander Miszalski zostanie odwołany? Wyniki sondażu

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 11:11
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Aleksander Miszalski
Prezydent Aleksander Miszalski zostanie odwołany? Wyniki sondażu/Agencja Gazeta
Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują w referendum, czy ze stanowiskiem pożegna się prezydent Aleksander Miszalski (KO) oraz odwołana zostanie urzędująca rada miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27 procent wyborców. Wyniki najnowszego sondażu nie są dobrym prognostykiem dla prezydenta.

Cisza wyborcza rozpocznie się o godz. 24.00 z piątku na sobotę. W niedzielę, 24 maja, Krakowianie będą mogli głosować w godzinach od 7 do 21 w ponad 450 lokalach. Wyborcy otrzymają dwie karty. Jedna dotyczyć będzie odwołania Aleksandra Miszalskiego, a druga – rady miasta.

Referendum w Krakowie. Jaka frekwencja?

Aby referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku rady miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 179 792.

Zdaniem ekspertów osiągnięcie wystarczającej frekwencji w referendach lokalnych jest trudne. Skuteczność referendum w Krakowie na pewno byłaby czymś niezwykłym w historii miasta, ale już samo doprowadzenie do tego referendum jest wydarzeniem – powiedział PAP politolog prof. Andrzej Piasecki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zauważając, że referendum wymusiło na prezydencie "wyraźną aktywność".

Miszalski: Pozostańcie w domach

Prezydent Miszalski zachęca mieszkańców do pozostania w domach 24 maja, jeżeli uważają oni, że polityka miejska idzie w dobrym kierunku. Jestem przekonany, że referendum nie będzie ważne – mówił pod koniec kwietnia PAP prezydent i dodał: Robimy wszystko, by przekonać mieszkańców, którzy wątpili, że kierunki w mieście idą w dobrą stronę; że błędy, które popełniliśmy – skorygowaliśmy; i że nie ma powodu przedwczesnego ukończenia kadencji.

Kraków. "Emocje są bardzo duże"

Z kolei inicjatorzy referendum liczą na frekwencję wystarczającą do odwołania prezydenta. Są jednak niepewni, czy uda się odwołać radę miasta. Co do prezydenta, to jestem dość dobrej myśli, dlatego że emocje są bardzo duże, skoncentrowane na jednej osobie i zarzutach wobec prowadzonej przez nią polityki. Natomiast jeśli chodzi o radę miasta, to do jej odwołania potrzebna jest większa frekwencja i tutaj, myślę, zdecyduje pogoda – powiedział pełnomocnik grupy obywateli ds. referendum, radca prawny Rafał Zontek.

Inicjatorzy referendum określają się grupą obywateli niezwiązanych z polityką. Ich pomysł poparli jednak przeciwnicy polityczni Koalicji Obywatelskiej, m.in. PiS i Konfederacja, a także środowisko radnego, byłego posła PO Łukasza Gibały, głównego rywala Miszalskiego w wyborach na prezydenta miasta w 2024 r.

Zarzuty dla Aleksandra Miszalskiego

Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu: m.in. zadłużenie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Nie podoba się im również polityka transportowa, w tym sposób wprowadzenia i zasady strefy czystego transportu (SCT), podwyżki cen biletów, wydłużenie godzin płatnego parkowania i wprowadzenie opłat za parkowanie w niedziele.

Miszalski w ostatnich tygodniach mówił dziennikarzom, że zdaje sobie sprawę z popełnionych błędów. Zgłaszał też kolejne korekty w polityce miasta. Wśród nich były np. likwidacja premii dla członków zarządów spółek miejskich i obniżenie wynagrodzenie dla członków rad nadzorczych tych spółek. Miszalski podkreślał również, że to nie on, a poprzednia władza odpowiada za wysokości tych premii i wynagrodzeń. Zapowiedział także m.in. zmianę zasad strefy czystego transportu.

Aleksander Miszalski zostanie odwołany? Wyniki sondażu

W referendum, które ma rozstrzygnąć, czy Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku prezydenta Krakowa, udział deklaruje blisko 63 proc. respondentów ze stolicy Małopolski - wynika z sondażu OGB, do którego dotarła Interia. W referendum udziału nie zamierza brać 37,18 proc. zapytanych osób, z czego "zdecydowanie" - 26,05 proc., a "raczej" - 11,13 proc. respondentów. Spośród osób, które planują wziąć udział w głosowaniu, 92 proc. zapowiada, że będzie za odwołaniem Miszalskiego z funkcji włodarza miasta.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: sondażKrakówAleksander Miszalskireferendum
Powiązane
Prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski
Referendum w Krakowie. Prezydent ujawnił swój sposób na zwycięstwo
prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, Miszalski
Referendum ws. odwołania prezydenta Krakowa. Komisarz wyborczy wydał postanowienie
prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski, Miszalski
Referendum w Krakowie. Zapadła decyzja w sprawie odwołania prezydenta
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Premier Tusk zabrał głos ws. prezydenta Krakowa. Wymienił "jedyny powód" referendum
oprac. Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrezydent Aleksander Miszalski zostanie odwołany? Wyniki sondażu »
Zobacz
|
Niedziela handlowa 25.01.2026. Wszystkie sklepy otwarte 25 stycznia czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Duński konkurent IKEA otwiera się w Polsce. Znamy lokalizację pierwszego sklepu
Pylon cenowy na stacji Orlen w połowie maja. Widoczne ceny paliw: benzyna 95 za 6,37 zł/l, diesel Efecta za 6,79 zł/l, LPG za 3,76 zł/l oraz Verva diesel za 6,82 zł/l
Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla w połowie maja. Oto najnowsze zestawienie
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Czeska rakieta 1.5 TSI już w Polsce. Ile kosztuje?
USA wycofają wojska z Polski? BBN wydało pilny komunikat
USA wycofają wojska z Polski? BBN wydało pilny komunikat
Generał Carsten Breuer
Najważniejszy niemiecki generał nie ma wątpliwości. "Rosja szykuje atak na NATO"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj