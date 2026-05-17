Najważniejszy niemiecki generał nie ma wątpliwości. "Rosja szykuje atak na NATO"

Najwyższy rangą żołnierz Niemiec w kontekście agresji Rosji stwierdził, że "różne wskaźniki, zbrojenia, rozbudowa personelu, kwestie gospodarcze i polityczne, wskazują na jeden moment – rok 2029".

Niemiecki generał: Do ataku Rosji na NATO może dojść wcześniej

Jak przy tym zastrzegł, do ataku może dojść jednak wcześniej. Dlatego też na teraz potrzeba "gotowości do walki natychmiast", a później "zwiększonych możliwości do 2029 roku" oraz "przewagi technologicznej do 2035 roku i dalej".

Niemiecki generał: Wycofanie 5 tys. żołnierzy USA nie osłabia NATO

Pytany o plany przeniesienia z Niemiec 5 tys. amerykańskich żołnierzy, Breuer stwierdził, że "nie osłabia to planów NATO".

Zobowiązania wszystkich państw członkowskich pozostają bez zmian. Wycofanie 5 tys. spośród prawie 40 tys. żołnierzy nie oznacza wyjścia z NATO. Tym bardziej że było to do przewidzenia. Z militarnego, strategicznego i operacyjnego punktu widzenia nie jest to przełom. Ale dla dotkniętych tym gmin w Niemczech to oczywiście gospodarczy i społeczny cios – wyjaśnił.

Niemiecki generał: Brak Tomahawków to poważniejsza kwestia

Za "poważniejszą kwestię" wojskowy uznał to, że do Niemiec nie trafią amerykańskie taktyczne pociski manewrujące Tomahawk.

Chcieliśmy przy pomocy sił amerykańskich wypełnić lukę do momentu zbudowania własnych zdolności do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu (...) – przyznał. Obecnie Niemcy mają "analizować rozwiązania tymczasowe, na przykład zakup dostępnych na rynku systemów", o czym Breuer miał niedawno rozmawiać osobiście w Pentagonie.