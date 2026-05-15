Niemcy się nie boją. "Wycofanie wojsk z Europy zaszkodziłoby USA"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 06:06
PAP Archiwalny
Niemcy się nie boją. Wycofanie amerykańskich wojsk z Niemiec, Hiszpanii i Włoch zaszkodziłoby samym Stanom Zjednoczonym, które w ostatnich latach zainwestowały znaczne środki w tamtejsze bazy, modernizując je i lokując tam niektóre z najcenniejszych okrętów i samolotów – ocenia tygodnik "WirtschaftsWoche".

Niemiecki magazyn gospodarczy przeanalizował zdjęcia satelitarne głównych amerykańskich baz wojskowych w Niemczech, Hiszpanii i Włoszech.

Niemcy: USA ruszą tylko bazy bez znaczenia strategicznego

Według gazety wyjaśniają one, dlaczego zapowiadana przez USA redukcja wojsk w Europie – jak się spekuluje – może dotyczyć m.in. koszarów w Vilseck w Bawarii.

Baza ta nie ma szerszego znaczenia strategicznego, w przeciwieństwie do największej i najważniejszej amerykańskiej bazy wojskowej w Niemczech, która na razie ma pozostać nienaruszona: bazy lotniczej Ramstein w pobliżu Kaiserslautern – podkreślono.

Niemcy: Bez baz w Europie niemożliwe byłyby operacje wojskowe USA

Zdaniem "WirtschaftsWoche" bazy w Europie umożliwiają realizację globalnych ambicji mocarstwowych Waszyngtonu. Bez nich niemożliwe byłyby operacje wojskowe na Bliskim Wschodzie, w tym wojna z Iranem – zaznaczono. (Przeloty bezpośrednio) z terytorium USA byłyby zbyt dalekie, kosztowne i powolne. Z Europy Stany Zjednoczone mogą szybko dotrzeć w rejon Morza Śródziemnego, Afryki i Bliskiego Wschodu. Bez tych węzłów komunikacyjnych operacje takie jak w Afganistanie, Iraku czy Iranie byłyby praktycznie niemożliwe do przeprowadzenia – zauważył magazyn.

"WirtschaftsWoche" przypomniał, że Ramstein w Nadrenii-Palatynacie w południowo-zachodnich Niemczech jest największą amerykańską bazą lotniczą poza granicami USA i głównym węzłem przerzutu amerykańskich żołnierzy i sprzętu.

Niemcy: Ramstein zbyt ważny dla USA, by lekkomyślnie go osłabiać

Ramstein jest dla USA zbyt ważny, by lekkomyślnie osłabiać tę lokalizację – oceniono.

Z przeanalizowanych przez tygodnik zdjęć satelitarnych wynika, że stacjonuje tam prawie 20 samolotów transportowych, m.in. C-17 Globemaster III, zdolnych przewieźć do 77,5 ton ładunku, oraz mniejsze C-130J, przeznaczone do misji bliżej linii frontu.

Tygodnik podkreślił też, że Waszyngton zainwestował w Ramstein ponad 1,5 mld dolarów w budowę największego amerykańskiego szpitala wojskowego poza USA. Jego oddanie planowane jest na 2029 rok.

Jako kolejne kluczowe bazy "WirtschaftsWoche" wskazał Aviano we Włoszech, skąd samoloty wyruszają na misje do Afryki Północnej i na Bliski Wschód, oraz Rotę w Hiszpanii – bazę marynarki wojennej, niezbędną do zaopatrzenia floty.

Podobnie jak w Ramstein, w andaluzyjskiej Rocie trwają zakrojone na szeroką skalę inwestycje. W marcu br. otwarto tam nowy ośrodek serwisowy za około 25,9 mln dolarów, zastępujący przestarzałe obiekty. Rozbudowa wynika ze wzrostu liczby stacjonujących tam niszczycieli typu Arleigh Burke – do czterech dotychczasowych dołączył w 2024 r. piąty, a szósty ma przybyć jeszcze w tym roku. Okręty te są jednymi z najważniejszych jednostek US Navy w Europie oraz mogą zwalczać samoloty i rakiety, wykrywać okręty podwodne oraz ostrzeliwać cele na lądzie – przypomniał "WirtschaftsWoche".

Z kolei w bazie Aviano stacjonuje 31. Skrzydło Myśliwskie z dwiema eskadrami F-16, przeznaczonymi do misji w Europie Południowej i Południowo-Wschodniej oraz operacji NATO na Morzu Śródziemnym. Aviano jest jedyną bazą USA w Europie i Afryce, gdzie są rozlokowane śmigłowce ratownictwa – 56. Eskadra Ratownicza dysponuje śmigłowcami HH-60W Jolly Green II, zdolnymi do ewakuacji personelu z obszarów zagrożenia – czytamy w tygodniku.

Zapowiedź wycofania z Niemiec ok. 5 tys. żołnierzy USA

Pentagon zapowiedział na początku maja, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofa z Niemiec około 5 tys. żołnierzy. Według niemieckich mediów redukcja części wojsk USA dotknie bazę Vilseck w Bawarii na południu kraju. Obecnie w Niemczech stacjonuje około 39 tys. wojskowych USA.

Decyzję o zmniejszeniu liczebności amerykańskich wojsk w Niemczech ogłoszono po tym, gdy prezydent Donald Trump ostro zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony kanclerza Friedricha Merza. Trump miał również zagrozić wycofaniem wojsk z Włoch i Hiszpanii z powodu niechęci tych państw do zaangażowania się w konflikt na Bliskim Wschodzie.

Wielkim zwolennikiem wycofania wojsk z Europy jest amerykański sekretarz wojny (obrony) Pete Hegseth.

Źródło PAP
