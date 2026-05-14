Niemcy wściekłe na Hiszpanię. "Nie dostaliście tych pieniędzy, aby finansować emerytury"

Spór dotyczy 10 mld euro z unijnego Funduszu Odbudowy, które – zdaniem hiszpańskich organów kontrolnych – mogły zostać wykorzystane przez rząd w Madrycie niezgodnie z przeznaczeniem. Środki te miały finansować inwestycje wspierające zieloną i cyfrową transformację gospodarki po pandemii.

Komisja Europejska: Hiszpania nie narusza unijnych przepisów

Komisja Europejska stanęła po stronie Hiszpanii, argumentując, że tymczasowe wykorzystanie środków z Funduszu Odbudowy do pokrywania bieżących potrzeb budżetowych nie narusza unijnych przepisów.

Wiceszef KE Raffaele Fitto powiedział, że choć wypłata emerytur i inne wydatki bieżące nie kwalifikują się do finansowania z Funduszu Odbudowy, to państwa członkowskie mogą tymczasowo wykorzystywać część środków do pokrycia innych wydatków budżetowych. Dodał, że tego rodzaju operacje mają charakter przejściowy i nie wpływają na ochronę funduszy UE.

Hiszpania: Ani jedno euro nie zostało przeznaczone na inne cele

Rząd Hiszpanii zaprzeczył doniesieniom, podkreślając, że "ani jedno euro z Krajowego Planu Odbudowy nie zostało przeznaczone na cele inne niż realizacja programu".

Niemcy i Holandia: Finansujemy socjalistyczną niegospodarność

Krytycy Funduszu Odbudowy uznali jednak sprawę za dowód na słabość mechanizmów kontroli wspólnego zadłużenia UE. Holenderski eurodeputowany Dirk Gotink ocenił, że Fundusz Odbudowy stał się de facto "wsparciem budżetowym dla państw członkowskich".

Liderka niemieckiej partii AfD Alice Weidel napisała w serwisie X, że "niemieccy podatnicy finansują socjalistyczną niegospodarność w Europie", a "szaleństwo wspólnego długu UE musi się skończyć".

Politico zwraca uwagę, że sprawa może dodatkowo zaostrzyć negocjacje dotyczące nowego wieloletniego budżetu UE, w których państwa północy opowiadające się za dyscypliną fiskalną ścierają się z krajami południa domagającymi się większych wydatków.

Trybunał Obrachunkowy UE poinformował we wtorek, że ustalenia hiszpańskiego organu kontrolnego potwierdzają wcześniejsze zastrzeżenia dotyczące przejrzystości Funduszu Odbudowy.