Dziennik Gazeta Prawana logo

Niemcy wściekłe na Hiszpanię. "Nie dostaliście tych pieniędzy, aby finansować emerytury"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:57
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez/PAP/EPA
Hiszpania wykorzystuje środki z Funduszu Odbudowy na wydatki socjalne i emerytury, a Komisja Europejska ją w tym wspiera. Spotkało się to z krytyką polityków z Niemiec i Holandii, którzy zarzucają, że fundusz powstał nie po to, aby finansować emerytury, lecz aby inwestować w gospodarkę – napisało Politico.

Spór dotyczy 10 mld euro z unijnego Funduszu Odbudowy, które – zdaniem hiszpańskich organów kontrolnych – mogły zostać wykorzystane przez rząd w Madrycie niezgodnie z przeznaczeniem. Środki te miały finansować inwestycje wspierające zieloną i cyfrową transformację gospodarki po pandemii.

Komisja Europejska: Hiszpania nie narusza unijnych przepisów

Komisja Europejska stanęła po stronie Hiszpanii, argumentując, że tymczasowe wykorzystanie środków z Funduszu Odbudowy do pokrywania bieżących potrzeb budżetowych nie narusza unijnych przepisów.

Wiceszef KE Raffaele Fitto powiedział, że choć wypłata emerytur i inne wydatki bieżące nie kwalifikują się do finansowania z Funduszu Odbudowy, to państwa członkowskie mogą tymczasowo wykorzystywać część środków do pokrycia innych wydatków budżetowych. Dodał, że tego rodzaju operacje mają charakter przejściowy i nie wpływają na ochronę funduszy UE.

Hiszpania: Ani jedno euro nie zostało przeznaczone na inne cele

Rząd Hiszpanii zaprzeczył doniesieniom, podkreślając, że "ani jedno euro z Krajowego Planu Odbudowy nie zostało przeznaczone na cele inne niż realizacja programu".

Niemcy i Holandia: Finansujemy socjalistyczną niegospodarność

Krytycy Funduszu Odbudowy uznali jednak sprawę za dowód na słabość mechanizmów kontroli wspólnego zadłużenia UE. Holenderski eurodeputowany Dirk Gotink ocenił, że Fundusz Odbudowy stał się de facto "wsparciem budżetowym dla państw członkowskich".

Liderka niemieckiej partii AfD Alice Weidel napisała w serwisie X, że "niemieccy podatnicy finansują socjalistyczną niegospodarność w Europie", a "szaleństwo wspólnego długu UE musi się skończyć".

Politico zwraca uwagę, że sprawa może dodatkowo zaostrzyć negocjacje dotyczące nowego wieloletniego budżetu UE, w których państwa północy opowiadające się za dyscypliną fiskalną ścierają się z krajami południa domagającymi się większych wydatków.

Trybunał Obrachunkowy UE poinformował we wtorek, że ustalenia hiszpańskiego organu kontrolnego potwierdzają wcześniejsze zastrzeżenia dotyczące przejrzystości Funduszu Odbudowy.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: NiemcyUnia Europejskahiszpaniaholandia
Powiązane
Cieśnina Ormuz
"Cieśnina Ormuz musi być otwarta". Nowe oświadczenie Białego Domu
Peter Magyar
Ważne ogłoszenie Petera Magyara. Węgry kończą z dekretem Viktora Orbana
Timothy Snyder
Amerykański historyk odważył się na "bolesną prawdę": Pomagamy Rosji więcej niż Ukrainie
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemcy wściekłe na Hiszpanię. "Nie dostaliście tych pieniędzy, aby finansować emerytury" »
Zobacz
|
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty będzie nieważne. Rząd podał nowe ceny
Starsza kobieta za kierownicą samochodu, obowiązkowe badania lekarskie dla seniorów 2026
Oto nowa granica wieku dla kierowców. Zapadła ostateczna decyzja ws. badań seniorów
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj