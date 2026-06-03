W wyniku działań prowadzonych wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości w Poznaniu zatrzymano osobę podejrzewaną o wywołanie fałszywego alarmu zgłoszonego do jednostki wojskowej w województwie mazowieckim - poinformowała Żandarmeria Wojskowa.
Żandarmeria Wojskowa poinformowała w środę na platformie X, że prowadzi czynności w sprawie fałszywego alarmu zgłoszonego do jednej z jednostek wojskowych województwa mazowieckiego.
ŻW: Zatrzymano osobę podejrzewaną o wywołanie fałszywego alarmu
"W wyniku podjętych działań dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych realizowanych wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości Policji w m. Poznań dokonano zatrzymania osoby podejrzewanej o wywołanie fałszywego alarmu” - przekazano we wpisie.
"Czynności w powyższej sprawie są w toku” - dodano.
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Źródło PAP
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oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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