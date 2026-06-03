Żandarmeria Wojskowa poinformowała w środę na platformie X, że prowadzi czynności w sprawie fałszywego alarmu zgłoszonego do jednej z jednostek wojskowych województwa mazowieckiego.

ŻW: Zatrzymano osobę podejrzewaną o wywołanie fałszywego alarmu

"W wyniku podjętych działań dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych realizowanych wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości Policji w m. Poznań dokonano zatrzymania osoby podejrzewanej o wywołanie fałszywego alarmu” - przekazano we wpisie.

Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności w sprawie fałszywego alarmu zgłoszonego do jednej z jednostek wojskowych województwa mazowieckiego.



W wyniku podjętych działań dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych realizowanych wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania… pic.twitter.com/h2hfMXaAFQ — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) June 3, 2026 Rozwiń

"Czynności w powyższej sprawie są w toku” - dodano.