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Fałszywy alarm w jednostce wojskowej na Mazowszu. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała podejrzanego

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:46
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żandarmeria wojskowa
Fałszywy alarm w jednostce wojskowej na Mazowszu. Żandarmeria Wojskowa zatrzymała podejrzanego/Shutterstock
W wyniku działań prowadzonych wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości w Poznaniu zatrzymano osobę podejrzewaną o wywołanie fałszywego alarmu zgłoszonego do jednostki wojskowej w województwie mazowieckim - poinformowała Żandarmeria Wojskowa.

Żandarmeria Wojskowa poinformowała w środę na platformie X, że prowadzi czynności w sprawie fałszywego alarmu zgłoszonego do jednej z jednostek wojskowych województwa mazowieckiego.

ŻW: Zatrzymano osobę podejrzewaną o wywołanie fałszywego alarmu

"W wyniku podjętych działań dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych realizowanych wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości Policji w m. Poznań dokonano zatrzymania osoby podejrzewanej o wywołanie fałszywego alarmu” - przekazano we wpisie.

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"Czynności w powyższej sprawie są w toku” - dodano.

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Źródło PAP
Tematy: żandarmeria wojskowafałszywy alarm
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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