Finał Eurowizji 2026. Kto wygrał? Które miejsce zajęła Polska?

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 01:00
EUROVISION SONG CONTEST (ESC) 2026: 1. HALBFINALE / ALICJA (POLEN)
Finał Eurowizji 2026 odbył się w Wiedniu. Na scenie zaprezentowało się 25 wykonawców z Europy oraz z Australii. Kto tym razem okazał się zwycięzcą? Które miejsce zajęła Polska, którą w tym roku reprezentowała Alicja Szemplińska?

Eurowizja to wciąż jeden z tych konkursów, który wzbudza ogromne emocje. Nasz kraj w tym roku reprezentuje Alicja Szemplińska. Polska awansowała podczas I półfinału, który odbył się we wtorek, 12 maja.

Eurowizja 2026. Które kraje zrezygnowały z udziału?

Eurowizja 2026 nie obyła się bez kontrowersji. Sporną okazała się decyzja o dopuszczeniu Izraela do konkursu mimo trwającego konfliktu zbrojnego z Palestyną. Część nadawców apelowała o to, by wykluczyć ten kraj z rywalizacji. Tak się jednak nie stało. Pięć państw takich jak: Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia i Słowenia zrezygnowała z udziału w Eurowizji 2026.

Eurowizja 2026. Kto wystąpił w finale?

Do ścisłego finału Eurowizji 2026 weszły następujące kraje i wykonane przez reprezentujących je artystów piosenki:

  • 1. Dania: Søren Torpegaard Lund - Før Vi Går Hjem"
  • 2. Niemcy: Sarah Engels - "Fire"
  • 3. Izareale: Noam Bettan - "Michelle"
  • 4. Belgia: ESSYLA - "Dancing on the Ice"
  • 5. Albania: Alis - "Nân"
  • 6. Grecja: Akylas - "Ferto"
  • 7. Ukraina: LELÉKA - "Ridnym"
  • 8. Australia: Delta Goodrem - "Eclipse"
  • 9. Serbia: LAVINA - "Kraj Mene"
  • 10. Malta: AIDAN - "Bella"
  • 11. Czechy: Daniel Zizka - "CROSSROADS"
  • 12. Bułgaria: DARA - "Bangaranga"
  • 13. Chorwacja: LELEK - "Andromeda"
  • 14. Wielka Brytania: LOOK MUM NO COMPUTER - "Eins, Zwei, Drei"
  • 15. Francja: Monroe - "Regarde!"
  • 16. Mołdawia: Satoshi - "Viva, Moldova!"
  • 17. Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen - "Liekinheitin"
  • 18. Polska: Alicja - "Pray"
  • 19. Litwa: Lion Ceccah - "Sólo Quiero Más"
  • 20. Szwecja: FELICIA - "My System"
  • 21. Cypr: Antigoni - "JALLA"
  • 22. Włochy: Sal Da Vinci - "Per Sempre Sì"
  • 23. Norwegia: JONAS LOVV - "YA YA YA"
  • 24. Rumunia: Alexandra Căpitănescu - "Choke Me"
  • 25. Austria: COSMÓ - "Tanzschein".

Eurowizja 2026. Kto wygrał? Które miejsce zajęła Polska?

Finał Eurowizji 2026 okazał się szczęśliwy dla Bułgarii. Alicja Szemplińska zajęła 12. miejsce. Od jurorów ze wszystkich 35 krajów reprezentantka Polski otrzymała 133 punkty a od publiczności 17 punktów.

