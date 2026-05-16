Polacy miażdżą pomysł Nawrockiego. Ponad 60 proc. przeciwko

oprac. Aneta Malinowska
dzisiaj, 13:54
Ideę powołania przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Nowej Konstytucji negatywnie ocenia 60,2 proc. badanych, a za tą inicjatywą opowiada się 33 proc. ankietowanych - wynika z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski.

Na pytanie zadane w sondażu: Czy popiera Pan/Pani powołanie przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Konstytucyjnej (m.in. z byłą prezes TK Julią Przyłębską w składzie), której zadaniem ma być opracowanie założeń nowej Konstytucji negatywnie odpowiedziało łącznie 60,2 proc. badanych, z czego 48,5 proc. powiedziało - "zdecydowanie nie", a 11,7 proc. - "raczej nie".

Z kolei za prezydencką inicjatywą opowiada się łącznie 33 proc. respondentów (20 proc. – "zdecydowanie tak", 13 proc. – "raczej tak”). 6,8 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

W sondażu zwrócono uwagę, że wyniki badania obnażają głęboką polaryzację polityczną w tej kwestii. "Wyborcy koalicji rządzącej? Tutaj opór jest niemal całkowity. Przeciwko Radzie Konstytucyjnej opowiada się aż 91 proc. badanych (z czego 84 proc. to sprzeciw zdecydowany). Tylko 5 proc. wyborców tej grupy popiera pomysł prezydenta" - podkreślono.

Sytuacja odwrotna jest, jeśli chodzi o wyborców opozycji, czyli PiS i Konfederacji. Poparcie dla inicjatywy prezydenta deklaruje w tej grupie 64 proc. ankietowanych (41 proc. "zdecydowanie tak"), a przeciwnego zdania jest 29 proc.

W grupie pozostałych wyborców przeważa sceptycyzm. Przeciwko powołaniu Rady jest 64 proc. badanych, a popiera ją 19 proc. ankietowanych.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 8-10 maja 2026 r., metodą CATI&CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Na początku maja prezydent Karol Nawrocki powołał w Warszawie Radę Nowej Konstytucji. Celem tego zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu. Według prezydenta, ma TO być konstytucja nowej generacji roku 2030.

Akty powołania do Rady Nowej Konstytucji otrzymali: była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i b. minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, prawnik, b. marszałek Sejmu Józef Zych, b. marszałek Sejmu Marek Jurek, prof. Ryszard Legutko, konstytucjonalistka prof. Anna Łabno.

Źródło: PAP
Źródło PAP
