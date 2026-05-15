Koniec obławy po strzelaninie w Lubinie. Policja wydała komunikat

Beata Zatońska
dzisiaj, 16:43
Policjanci zakończyli obławę związaną ze sprawą morderstwa w Lubinie/Shutterstock
W strzelaninie w Lubinie zginęło dwóch mężczyzn, a jeden został ranny. Doszło do tego nocą z 11 na 12 maja. Policja poszukiwała sprawcy. Teraz Komenda Powiatowa Policji w Lubinie podała, że obława została zakończona. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji.

W Lubinie na Dolnym Śląsku w nocy z wtorku na środę doszło do strzelaniny. Na miejscu zginęło dwóch młodych mężczyzn, a jeden został ranny. Do tragedii doszło w mieszkaniu przy ul. Jastrzębiej na osiedlu Przylesie. Nadal nie wiadomo, co wydarzyło się feralnej nocy. Ustalana jest też rola, jaką odegrał w wydarzeniach ten, który trafił do szpitala.

Podejrzany o morderstwo odebrał sobie życie

Z komunikatu policji z piątku wynika, że interwencja miała miejsce rano na terenie Wielkopolski. Nie ujawniono, w jakiej miejscowości natrafiono na ślad poszukiwanego. Funkcjonariusze dostali sygnał o nieznanym mężczyźnie w ogólnodostępnej altanie. "W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej" - informuje KPP w Lubinie. Policjanci potwierdzili, że to 21-latek poszukiwany w związku ze strzelaniną. "Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postepowania, to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać' - zastrzega policja.

Mężczyźni zastrzeleni w Lubinie mieli po 30 lat

Nieoficjalnie "Fakt" dowiedział się, że jedną z ofiar jest młody lokalny przedsiębiorca. Trzeci poszkodowany z raną postrzałową brzucha przeszedł skomplikowaną operację i przebywa na OIOM-ie. "Poszukiwania podejrzewanego trwają. Mężczyźni, którzy zginęli mieli 30 i 31 lat" - przekazała redakcji Radia Eska Liliana Łukasiewicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Jak dodała, podejrzewany mężczyzna ma 21 lat.

