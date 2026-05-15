Dziennik Gazeta Prawana logo

Lekarze z Ukrainy tracą pracę. Izby lekarskie wygasiły ponad 200 uprawnień

oprac. Aneta Malinowska
dzisiaj, 05:44
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Lekarze z Ukrainy tracą pracę. Izby lekarskie wygasiły ponad 200 uprawnień
Lekarze z Ukrainy tracą pracę. Izby lekarskie wygasiły ponad 200 uprawnień/Shutterstock
Od początku maja okręgowe izby lekarskie wygasiły warunkowe prawo wykonywania zawodu 208 lekarzom spoza UE, którzy nie przedstawili certyfikatu znajomości języka polskiego. Pojawiają się braki kadrowe w szpitalach - pisze "Rzeczpospolita" w piątkowym wydaniu.

Lekarze spoza Unii Europejskiej, którzy otrzymali warunkowe prawo wykonywania zawodu (PWZ) w Polsce w okresie covidu i później, po wybuchu wojny w Ukrainie, musieli do końca kwietnia przedstawić certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie B1. W przypadku tych, którzy nie dostarczyli dokumentu na czas, okręgowe izby lekarskie rozpoczęły wygaszanie prawa do pracy w charakterze lekarza w Polsce.

Jak wskazuje gazeta, dotąd najwięcej obcokrajowców straciło prawo do wykonywania zawodu na Mazowszu – 107 osób. Możliwość pracy utraciło też 26 medyków w woj. warmińsko-mazurskim, 19 na Podlasiu, 16 w woj. lubelskim, 15 na Śląsku, 8 w regionie dolnośląskim, 5 w Wielkopolsce i 4 w Małopolsce. Łącznie mowa o 208 PWZ-ach wygaszonych do 12 maja.

98 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy
98 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy

Lekarze z Ukrainy tracą pracę. Izby lekarskie wygasiły ponad 200 uprawnień

Jak powiedział w niedawnym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, sprawa może dotyczyć nawet tysiąca lekarzy obcokrajowców.

Utrata uprawnień przez lekarzy obcokrajowców może oznaczać problem dla szpitali na prowincji, które dotychczas ratowały się przed brakami kadrowymi, zatrudniając medyków z Ukrainy. „U nas permanentnie brakuje lekarzy; jesteśmy głęboką prowincją i pozyskanie lekarza do pracy graniczy z cudem" – mówi "Rz" Małgorzata Kormosz, p.o. dyrektora szpitala w Ustrzykach Dolnych.

"Dostajemy pierwsze pisma od szpitali na prowincji, dla których to może być problem i rzeczywiście, jeśli mają obsadę »na styk«, to ubytek każdego lekarza jest kłopotem. Ale to są pojedyncze przypadki, a nie systemowy problem" – tłumaczy gazecie prof. Mariusz Klencki, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: UkrainaMinisterstwo Zdrowialekarze
Powiązane
żołnierze amerykańscy, US Army, wojsko, armia, USA, Stany Zjednoczone
Europa mówi "nie", Polska mówi "tak". Zaskakujący wynik sondażu o bazach USA
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Lupita Nyong'o
Kontrowersje wokół czarnej Heleny. Historyk: Jeśli mamy być dosłowni, to Odys był "czarny"
Nowa Toyota RAV4
Nowa Toyota znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
oprac. Aneta Malinowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLekarze z Ukrainy tracą pracę. Izby lekarskie wygasiły ponad 200 uprawnień »
Zobacz
|
Biały crossover Foxtron Bria na stoisku Pininfarina w Genewie, prototyp polskiego samochodu elektrycznego, inwestycja ElectroMobility Poland w Jaworznie
Dali 4,5 miliarda na polski samochód. Takie SUV-y powstaną w Jaworznie zamiast Izery
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez
Niemcy wściekłe na Hiszpanię. "Nie dostaliście tych pieniędzy, aby finansować emerytury"
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj