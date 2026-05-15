Dziennik Gazeta Prawana logo

Europa mówi "nie", Polska mówi "tak". Zaskakujący wynik sondażu o bazach USA

oprac. Aneta Malinowska
46 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
żołnierze amerykańscy, US Army, wojsko, armia, USA, Stany Zjednoczone
Europa mówi "nie", Polska mówi "tak". Zaskakujący wynik sondażu o bazach USA/Shutterstock
Polska jest jedynym państwem w UE, w którym przeważająca większość ankietowanych popiera obecność amerykańskiej bazy wojskowej na swoim terytorium – wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby corocznego Democracy Perception Index.

Jak pisze portal Politico Europe, który opracował wyniki badania, prawie 51 proc. polskich respondentów opowiedziało się za obecnością bazy USA w kraju, a jedynie 23 proc. było temu przeciwnych. Tak wynika z badania przeprowadzonego w marcu i kwietniu w 98 krajach, w tym 17 państwach UE.

Wynik wyróżnia Polskę na tle reszty Europy, gdzie w większości badanych krajów odnotowano zdecydowany sprzeciw wobec amerykańskich baz wojskowych. Na świecie oprócz Polski poparcie większości dla baz USA wykazały jedynie Izrael (48,9 proc. - za, 27,7 proc. - przeciw), Korea Południowa (41 proc. - za, 26,6 proc. - przeciw) oraz – w Europie – Rumunia, gdzie niewielka przewaga respondentów opowiedziała się za bazami, choć opinia publiczna jest tam znacznie bardziej podzielona niż w Polsce (39,8 proc. - za, 37,3 -przeciw).

98 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy
98 proc. absolwentów szkół nie robi 100 proc. Geografia. Stolice Europy

Europa mówi "nie", Polska mówi "tak". Zaskakujący wynik sondażu o bazach USA

Najbardziej przeciwni obecności amerykańskich żołnierzy spośród społeczeństw w UE Szwedzi (70,1 proc. przeciwko), Austriacy (68,8 proc.) i Węgrzy (68,5 proc.). Wśród krajów objętych badaniem nie ma dwóch państw bałtyckich - Łotwy i Estonii.

Jak komentuje portal, sondaż potwierdza wyjątkową pozycję Polski jako jednego z najbardziej proamerykańskich krajów w Europie. W marcowym badaniu Politico większość Polaków określiła USA jako bliskiego sojusznika lub partnera, podczas gdy większość respondentów we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech uznała Stany Zjednoczone za konkurenta lub zagrożenie.

W Niemczech i Wielkiej Brytanii – krajach z dużą obecnością wojsk USA – sprzeciw wobec amerykańskich baz był mniejszy niż w wielu innych badanych państwach europejskich.

Sondaż pojawia się w momencie, gdy USA zapowiedziały wycofanie 5 tys. z 36 tys. swoich sił z Niemiec. Szereg państw wschodniej flanki NATO — w tym Polska, Rumunia i Litwa — zabiega o to, by siły te zostały przesunięte na ich terytorium. Prezydent USA Donald Trump nie wykluczył, że wojska mogą trafić do Polski.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: PolskaUSAEuropaUnia Europejska
Powiązane
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Lupita Nyong'o
Kontrowersje wokół czarnej Heleny. Historyk: Jeśli mamy być dosłowni, to Odys był "czarny"
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
17 milionów złotych w Lotto przepadło. Największa utracona wygrana w historii Polski
Nowa Toyota RAV4
Nowa Toyota znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
oprac. Aneta Malinowska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraEuropa mówi "nie", Polska mówi "tak". Zaskakujący wynik sondażu o bazach USA »
Zobacz
|
Nowa Toyota RAV4
Nowa Toyota znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj