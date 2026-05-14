Skandaliczna impreza w muzeum w Wilanowie. Dyrektor odwołany ze stanowiska

Beata Zatońska
dzisiaj, 17:57
Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie/East News
Paweł Jaskanis został w czwartek odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie - poinformowała ministra kultury Marta Cienkowska. To pokłosie szeroko komentowanej imprezy techno, która odbyła się na terenie muzeum w ubiegły weekend.

W nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego Pałacu w Wilanowie odbyła się impreza techno Circoloco. Mieszkańcy m.in. Miasteczka Wilanów skarżyli się na hałas trwający do wczesnego rana. W mediach ukazało się też wiele zdjęć pokazujących zniszczenia trawników, po których jeździł ciężki sprzęt. Działacze Ogólnopolskiego Towarzystwa Opieki nad Ptakami ostrzegali, że jest to wydarzenie, które może mieć poważne konsekwencje dla zwierząt, a szczególnie dla ptaków.

Skandal po kontrowersyjnej imprezie w Wilanowie. Organizatorzy się tłumaczą

Dyrektor muzeum w Wilanowie odwołany za naruszenie dobrego imienia instytucji

"Dyrektor Jaskanis został odwołany ze swojej funkcji w dniu dzisiejszym. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie to jedna z najważniejszych instytucji kultury w Polsce, dlatego decyzje o tego typu imprezach, które uderzają w dobre imię instytucji, są bardzo ryzykowne. Myślę, że dyrektor liczył się z konsekwencjami swoich działań" - powiedziała min. Cienkowska. Podkreśliła, że "tego typu decyzje i imprezy są sprzeczne z misją instytucji i z jej wizerunkiem".

Wiceszef MKiDN Maciej Wróbel wyjaśnił na portalu X, że "powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych Muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji".

Stanowisko p.o. dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie obejmie z dniem 15 maja Piotr Górajec, dotychczasowy zastępca dyrektora. MKiDN przypomniało na swojej stronie, że "zgodnie ze statutem, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie jest zobowiązane do sprawowania opieki nad zbiorami i zabytkami oraz ochrony nad zasobami przyrodniczymi, w tym oddziaływania na poprawę warunków środowiskowych oraz do zarządzania zbiorami i zabytkami, żywymi kolekcjami przyrodniczymi, rezerwatem przyrody i jego otuliną oraz zasobami wiedzy". Dodano, że Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym lub niekolidującym z jego działalnością podstawową.

Kontrowersje wokół koncertu w Pałacu w Wilanowie. Sprawą zajmie się policja i RPO

"Podpisanie umowy umożliwiającej organizację wydarzenia, które miało miejsce 9 maja br., było sprzeczne z wyżej przytoczonym zapisem, ponieważ kolidowało z działalnością podstawową Muzeum. W efekcie doszło do złamania § 7 ust. 3 umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie" - napisano.

Muzeum w Wilanowie podkreśliło, że organizator wydarzenia posiadał wszelkie niezbędne zgody, w tym zgodę konserwatora zabytków na przeprowadzenie takiej imprezy, a środki finansowe uzyskane z najmu terenu muzeum zostaną przeznaczone na konserwację i ochronę zabytkowych obiektów oraz przestrzeni historycznych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadomił w tej sprawie policję, sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Kontrolę przeprowadził też Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Paweł Jaskanis to historyk sztuki, specjalista z zakresu opieki nad zabytkami, ich ochrony i dokumentacji oraz muzealnictwa. Dyrektorem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie był od 2002 r.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
