Dziennik Gazeta Prawana logo

USA zmieniają plany ws. pomocy wojskowej dla Polski? Jest oficjalna odpowiedź

oprac. Agnieszka Maj
dzisiaj, 14:26
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
armia USA, żołnierze USA
USA zmieniają plany ws. pomocy wojskowej dla Polski? Jest oficjalna odpowiedź/Shutterstock
Stany Zjednoczone nieustannie dostosowują rozmieszczenie sił na europejskiej scenie do zmieniających się warunków, wykorzystując dostępne możliwości - przekazał w czwartek PAP rzecznik sił lądowych USA w Europie i Afryce (USAREUR-AF). To odpowiedź na informacje mediów o tym, że USA zmieniają plany ws. rozmieszczenia wojska w naszym kraju.

"Stany Zjednoczone nieustannie dostosowują rozmieszczenie sił na europejskiej scenie do zmieniających się warunków, wykorzystując dostępne siły, aby przedstawić naczelnemu dowódcy odpowiednie opcje działania" - napisał rzecznik siedziby US Army Europe and Africa w Wiesbaden w odpowiedzi na pytanie PAP dotyczące doniesień o wstrzymanym planowanym przerzucie amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Nie podał bliższych informacji.

"Armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski"

Na pytania PAP w tej sprawie Pentagon dotąd nie odpowiedział. Dziennik "Wall Street Journal" podał w środę, że zostało odwołane planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie do Polski 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii, na który składa się ponad 4 tys. żołnierzy wraz ze sprzętem. Wcześniej Pentagon zapowiedział wycofanie z Niemiec 5 tys. żołnierzy amerykańskich. Także portal Army Times podał, że "armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku - przed inwazją Rosji na Ukrainę".

Szef MON reaguje

Reagując na czwartkowe doniesienia, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak Kamysz zapewnił, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce - podawana dotąd na ok. 10 tys. - się nie zmieniła. Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce - uspokajał szef MON. Tłumaczył, że reorganizacja prowadzona przez amerykańską administrację może powodować, że "inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: PolskaUSAwojsko
Powiązane
Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro ma "misję w USA". Powiedział, gdzie mieszka
Wojsko Polskie żołnierze
Niemiecki plan zbrojeń Europy. Bez pomocy USA, z Polską w kluczowej roli
HIMARS
USA coraz bardziej narażone na atak. Niepokojący efekt działań Trumpa
oprac. Agnieszka Maj
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUSA zmieniają plany ws. pomocy wojskowej dla Polski? Jest oficjalna odpowiedź »
Zobacz
|
pieniądze, senior, banknoty
60 lat życia i 20 lat stażu pracy. ZUS wyliczył emeryturę. Ta kwota to zimny prysznic
Biały crossover Foxtron Bria na stoisku Pininfarina w Genewie, prototyp polskiego samochodu elektrycznego, inwestycja ElectroMobility Poland w Jaworznie
Dali 4,5 miliarda na polski samochód. Takie SUV-y powstaną w Jaworznie zamiast Izery
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez
Niemcy wściekłe na Hiszpanię. "Nie dostaliście tych pieniędzy, aby finansować emerytury"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj