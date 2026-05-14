Rosyjski dron znalazł się w Polsce. Niezwykły ruch ukraińskich służb

Weronika Papiernik
dzisiaj, 12:07
Dron-kamikadze Shahed
Rosyjski dron znalazł się w Polsce. Niezwykły ruch ukraińskich służb
Niecodzienny widok w Habdzinie pod Warszawą. Na prywatnym podwórku "zaparkował" wojskowy dron Shahed. Maszyna, mająca za sobą przeszłość na froncie w Ukrainie, pojawiła się w podwarszawskiej miejscowości w trakcie transportu na prestiżowe targi obronne w Poznaniu.

Na podwórku u Marcina Myszkowskiego z Fundacji Violet Kiwi pojawił się zmodyfikowany wariant drona typu Shahed (Gerań-3).

Rosyjski dron na podwórku pod Warszawą

Jak donosi "Przegląd Piaseczyński", dron ten był specjalnie tam przechowywany i czekał na przygotowanie do transportu do Poznania. "Dron został pozyskany w ramach współpracy z ukraińskimi instytucjami i formalnie należy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Maszyna nie jest w pełni sprawna, ale zachowała swoją formę, dzięki czemu może pełnić funkcję pokazową. Można zobaczyć ją na Impact CEE 2026" - czytamy w serwisie. Dron miał twarde lądowanie, podczas którego uszkodzeniu uległy m.in. elementy sterujące – relacjonuje Marcin Myszkowski.

Bezzałogowiec tego typu wykorzystywany jest w działaniach wojennych jako tzw. amunicja krążąca.

Konstrukcja z frontu na Impact CEE 2026

Egzemplarz można oglądać w Poznaniu, na ekspozycji podczas Impact CEE 2026. Jest to jedna z największych konferencji gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. "Bezzałogowiec stanie się namacalnym świadectwem realiów wojny" - czytamy. Chodzi o pokazanie, z jakim zagrożeniem na co dzień mierzą się mieszkańcy Ukrainy. Setki takich dronów przelatują nad ich głowami – wyjaśnia Myszkowski.

Źródło: przegladpiaseczynski.pl

Tematy: UkrainaKonstancindron Shahed-136impact cee
